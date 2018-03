El precinte de la farmàcia del carrer del Vent reparteix entre la resta 4 guàrdies

Veïns del barri del Carme lamenten la pèrdua de l’establiment, tancat per un suposat cas d’estafa al CatSalut, i esperen un pla de dinamització de la zona

Actualitzada 04/03/2018 a les 21:11

Les alternatives, més llunyanes

El tancament de la farmàcia del carrer del Vent, precintada al novembre del 2017 després d’un escorcoll policial per la suposada vinculació amb una estafa de 564.000 euros al CatSalut que s’articulava a través de la manipulació de receptes i de les quantitats en la medicació servida a diferents geriàtrics, ha obligat la resta d’establiments del municipi a absorbir-ne els torns de guàrdia i ha deixat el barri del Carme sense un punt que oferia horari ampliat. El cas que va incloure dues detencions, es troba encara als jutjats.Des del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT), que en aquell moment va fer pública la seva enèrgica condemna als fets, detallen que la farmàcia localitzada al número 44 del carrer del Vent, la Farmàcia Morales, «té autoritzat un horari de 13 hores d’obertura diària i, per tant, en no tancar al migdia, assumia una mitjana de 4 guàrdies mensuals –a les localitats més petites o sense tantes farmàcies la periodicitat és més alta, generalment–, una a la setmana aproximadament». Aquestes guàrdies eren, en la seva totalitat, diürnes: els torns de dia, tal com precisen fonts del COFT, «habitualment són coberts per les farmàcies que obren 13 hores. La resta també en fan, però d’una manera més espaiada».En el sentit més pràctic, des de l’Associació de Veïns l’Harmonia del Carme, amb Josep Machado al capdavant, lamenten que «hi havia molta gent que estava acostumada a anar a aquesta farmàcia perquè estava oberta tot el dia i en un lloc de pas» i apunten que «ara, ens han quedat les del carrer Wad-Ras i el Raval de Jesús com les més properes, però hi ha qui hi té un tros».La qüestió de les guàrdies de nit no ha estat un problema perquè, tal com detallen al COFT, «a Reus existeix una farmàcia situada a l’avinguda dels Països Catalans que té un horari d’obertura al públic de 24 hores els 365 dies de l’any. Per aquesta raó, amb el vistiplau de la Direcció General de Recursos Sanitaris, es va acordar que fos aquesta farmàcia la que cobrís el torn de guàrdia nocturn» cada dia. El servei de guàrdies de les farmàcies catalanes es regeix pel Reial Decret 321/1996. Aquest, tal com detallen des del COFT, «estableix que totes les farmàcies tenen l’obligatorietat de participar en els serveis d’urgència, i que els col·legis professionals són, per delegació de funcions del Conseller de Salut, competents per a la fixació dels mateixos».Al barri del Carme, més enllà de la situació concreta de la Farmàcia Morales, preocupa també «la contínua desaparició de negocis». És per això que, tal com explica Machado, «estem treballant amb Mas Carandell en un pla de dinamització de la zona per tal que el comerç rebi un nou impuls que freni els tancaments i torni a ocupar els espais que han quedat buits».