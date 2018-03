Els focs s'han produït al carrer Pau Gargalló i Mercé Rodoreda

Actualitzada 05/03/2018 a les 19:09

Els Bombers de la Generalitat han rebut dos avisos a Reus per la crema de dos contenidors. El primer s'ha produït a les 18.34 hores al carrer Pau Gargalló, on hi ha intervingut una dotació per apagar el foc.Mentre que l'altre ha tingut lloc deu mints després, a les 18.42 hores, a tres carrers més enllà, al Mercé Rodoreda. En aquest encara es troba treballant una dotació de Bombers.Es desconeixen les causes i si ambdós successos tenen relació entre ells per la seva proximitat.