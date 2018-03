La Guàrdia Urbana ha instruït diligències judicials contra el conductor, de 25 anys i veí de Mont-roig del Camp

Actualitzada 05/03/2018 a les 11:34

Diligències a un reusenc per conduir begut

La Guàrdia Urbana de Reus ha instruït diligències judicials contra un veí de Mont-roig del Camp de 25 anys per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir begut i de forma temerària un vehicle amb el permís suspès per decisió judicial. Concretament l’home gairebé quadruplicava la taxa d’alcoholèmia permesa quan va xocar contra un vehicle policial.Els fets van tenir lloc el passat dissabte a les 00.6h, quan la Guàrdia Urbana va rebre l’avís d’un vigilant del pàrquing del Pallol perquè el conductor d’una furgoneta Citroen Berlingo havia causat danys a un vehicle estacionat a l’interior de l’aparcament.Una patrulla policial va localitzar el conductor a la cruïlla entre el carrer de Doctor Robert i la plaça de la Llibertat. En donar-li l’ordre d’aturar-se, el conductor va topar i causar danys al vehicle policial. En practicar-li la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,96mg/l d'alcohol en aire espirat.Per altra banda, el mateix dissabte a les 6 del matí la Guàrdia Urbana va instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit a un veí de Reus de 27 anys per conduir begut. El jove, que conduïa un turisme Seat Ibiza, va donar un resultat positiu de 0,89 mg/l d'alcohol en aire espirat a la prova d'alcoholèmia que se li va practicar.