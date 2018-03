L'ExpoFira Km0 s'acomiada amb més de 200 cotxes venuts

Els organitzadors de la cita es mostren «molt satisfets» amb les xifres que deixa l’esdeveniment

L’ExpoFira Km0, la fira dels vehicles completament nous però matriculats, ha venut aquest matí prop de 200 cotxes. Els organitzadors de la cita, que ha ocupat l’espai de FiraReus entre l’1 i el 4 de març, es mostren «molt satisfets» amb les xifres que deixa l’esdeveniment, que «ha estat un èxit i ha assolit les expectatives», i posen en valor «l’impacte que representen per a la ciutat les iniciatives privades com aquesta». Els descomptes a l’ExpoFira Km0, que ha aplegat més de 500 vehicles, han arribat fins al 40% i han atret «tot tipus de perfils: des d’aquells que buscaven una oportunitat fins els que volien un vehicle prèmium a un preu més assequible». Tots els vehicles que hi havia a l’ExpoFira Km0 estaven revisats i garantits i molts d’ells gaudien de fins a 7 anys de garantia. En la fira han participat els concessionaris de Tarraco Center, Diselauto Tarraco, Augusta Car, Tarraco Mòbil Audi, Tarraco Mòbil Volkswagen, Nikko Center i Full Traction amb grans avantatges.