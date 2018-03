Els Tres Tombs inauguren a la Sang una iniciativa pionera d'inclusió

La cita ha reservat un espai prioritari per a persones amb mobilitat reduïda

Actualitzada 04/03/2018 a les 21:24

El Tomb de Ravals ha acollit l’edició més inclusiva dels tradicionals Tres Tombs, que aquest 2018 han estrenat una iniciativa pionera per promoure la participació de persones amb discapacitat i famílies en situació de vulnerabilitat a la celebració. El projecte que, entre altres coses, ha reservat un espai a tocar de la plaça de la Sang per a la ubicació de les cadires de rodes, té com a objectiu esdevenir un referent a altres municipis que també fan els Tres Tombs i estendre’s així a la resta de Catalunya.Prop de 70 carruatges i fins a 300 cavalleries s'han deixat veure en una cita que, impulsada per l’Associació d’Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona, ha arrencat a les nou del matí amb l’esmorzar i la concentració d’animals al parc de la Festa i ha acabat escampant-se pel centre del municipi en forma de ballades de gegants i de l’actuació de la companyia Bravium Teatre. Xavier Pàmies, des del Forn Sistaré, ha tallat i repartit pa d’una barra enorme des de la mateixa plaça de la Sang i entre els caramels que han llançat a l’aire els ocupants dels carruatges.La benedicció, tot just a les portes de l’Església de la Puríssima Sang, ha aplegat, a més de cavalls i carruatges, gossos i algun que altre gat en braços dels seus amos. Als Tres Tombs han participat integrants arribats de diferents punts de la demarcació i de Catalunya.