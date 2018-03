Reus s'obre als veïns amb uns pressupostos participatius de 750.000 euros

Dotze dels impulsors presenten els seus projectes i demanen el vot en un acte públic

Per primer cop, l'Ajuntament de Reus ha posat a la disposició dels ciutadans una partida de 750.000 euros de pressupostos participatius perquè puguin decidir on es destinen una part dels recursos públics. Dotze de les persones impulsores dels 43 projectes candidats a finançar-se a través d'aquesta partida han explicat aquest dissabte les seves propostes i han demanat el vot en un acte a l'antic hospital. Els projectes abasten àmbits variats, com la via pública, l'enllumenat, els parcs o la cultura. La regidora de participació, Montserrat Flores, ha explicat que incloure els veïns en les decisions no és una qüestió «anecdòtica per complir expedient» i que Reus està compromesa en incloure «més canals» perquè els ciutadans puguin dir la seva, més enllà de les eleccions, treballant amb el reglament de participació. Els projectes es poden votar telemàticament o als punts de participació des de dilluns i el procés s'allargarà fins al 18 de març. Fins ara, s'han registrat uns 2.000 vots.Els pressupostos participatius, part de compromís de l'equip de govern amb la CUP per aprovar els pressupostos del 2016, és un dels canals que els veïns de Reus tenen per fer sentir la seva veu. Amb tot, segons Flores, es treballa perquè hi hagi més vies per fer-ho en el reglament de participació. De fet, segons la regidora, el primer procés de pressupostos participatius, a més de per escollir projectes per la ciutat, servirà també per demostrar que tot allò que «els reusencs poden fer, si volen».Des de l'antic hospital s'ha fet una primera sessió de presentació pública dels projectes perquè, a banda dels fulletons i plataforma digital sobre cada iniciativa, es pugui explicar «directament». Així, els impulsors detallen què els ha motivat a optar pel projecte que presenten. D'aquesta manera també s'amplia la idea que els pressupostos participatius no es fan a partir d'un individu sinó que la idea d'un veí –o grup de veïns- es porta a la dimensió col·lectiva per debatre-la, contrastar-la i deliberar-la en conjunt.Des de l'acte públic, que es repetirà dissabte vinent amb la resta de projectes que no s'han presentat aquest dissabte, els impulsors també poden demanar el vot. I és que tots apunten que la feina de participar no acaba entregant el projecte, sinó que estan disposats a fer campanya a peu de carrer i via les xarxes socials. Cinc dies després d'haver-se obert les votacions, s'han registrat al voltant de 2.000 vots. Això, segons Flores, vindria a ser més de mil participants, ja que cadascú pot triar fins a sis projectes. El consistori no marca cap mínim de participació i admet que, malgrat la «gran campanya de difusió» per promocionar la iniciativa, hi haurà gent a qui no li arribarà, almenys aquest any.Al procés poden participar tots els veïns empadronats a Reus que hagin fet 16 anys. Ho poden fer des d'un ordinador o qualsevol dispositiu mòbil mitjançant la plataforma participa.reus.cat o poden registrar el seu vot de manera presencial en diferents punts de votació físics, als Mercats de Reus els dies 3, 9, 10, 16 i 17 de març en horari d'obertura al públic. Els Centres Cívics, les Biblioteques Municipals, l'Antic Hospital, l'actual Hospital de Sant Joan, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i el Casal de Joves també disposen de llocs on es pot trobar un espai informatiu permanent sobre el procés participatiu i on, a més, en dates concretes es pot exercir el vot.L'Ana García, una veïna que ha proposat la creació de parcs per a famílies, ha assegurat que està «molt contenta» per poder participar en una iniciativa com aquesta. «És el millor que li ha passat a Reus perquè tothom podem dir la nostra», ha explicat la impulsora d'una de les iniciatives que es basa en una idea que té de fa molts anys, des que tenia criatures i que ara espera poder aprofitar amb els nets.També fa bon balanç en Josep Machado, que ha presentat com a proposta l'ampliació de les voreres del carrer i la pavimentació de la plaça del Bisbe Grau, al barri del Carme. «És un pas endavant en participació ciutadana, l'ajuntament està començant i els veïns també s'han de preparar», ha considerat aquest veí.Les propostes es divideixen en petits projectes, de fins a 50.000 euros, dels quals el votant en pot escollir quatre; i en grans projectes, de fins a 150.000 euros, dels quals el votant en pot escollir dos.