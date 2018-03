L'ExpoFira KM0 omple FiraReus amb descomptes de fins a cinc mil euros

La cita compta amb més de 500 vehicles nous, i es podrà visitar fins diumenge al vespre

Cinc mil euros de descompte

FiraReus acull, durant aquest cap de setmana, la primera edició del saló dedicat als vehicles de quilòmetre zero, l’ExpoFira del KM0. L’exposició compta amb més de 500 cotxes de tot tipus, des de petits utilitaris a monovolums, tot-terrenys i esportius, que compten amb descomptes que poden arribar fins al 40%. A més, la majoria d’ells compten amb garantia de fins a set anys.Aquesta cita és una iniciativa de set concessionaris que pertanyen a NIMA Grup d’Automoció, agrupats sota la marca de vehicles de quilòmetre zero i ocasió Autokolecció. Joan Nicolàs, un dels propietaris del grup automobilístic, destacava que és «una gran oportunitat de treballar conjuntament amb FiraReus i l’Ajuntament».L’ExpoFira KM0 va obrir les seves portes dijous a les deu del matí i, cap a la tarda, ja havia rebut un gran nombre de visitants. Nicolàs es mostrava esperançat, assegurant que «les expectatives són molt bones i, només començar, ja tenim molt bona afluència». Per aquest motiu, s’atrevia a pronosticar més edicions en un futur: «És un projecte que fa temps que teníem preparat i, si continua amb aquest nivell de gent quan ja hagi arrencat del tot, segur que repetirem», argumentava Nicolàs.El sector dels vehicles de quilòmetre zero ha anat a l’alça en els darrers anys. Joan Nicolàs assegurava que es tracta de «vehicles nous, ja matriculats, que no acumulen quilometratge o en tenen molt poc perquè han estat cotxes de gerència o de prova als concessionaris», i que per aquests motius tenen descomptes que poden arribar «als tres, quatre o cinc mil euros respecte del mateix cotxe completament nou». Això provoca que, «molt intel·ligentment la gent aposti per aquest producte».La crisi econòmica pot ser un dels factors que ha ajudat al creixement d’aquesta gamma, ja que, segons relatava Nicolàs, «els compradors s’han tornat més conscients, un cotxe suposa una inversió molt gran i busquen les ofertes i oportunitats».Joan Nicolàs va presidir la inauguració oficial de l’ExpoFira KM0, que es va fer ahir a la tarda al recinte del Tecnoparc. A l’acte també hi van ser presents Isaac Sanromà, president del Comitè Executiu de FiraReus, Marc Arza, regidor de Promoció Econòmica, i els gerents dels set concessionaris expositors. La cita es podrà visitar fins diumenge, de deu del matí a nou del vespre.