Els treballadors del Sant Joan cobren endarreriments pel nou conveni

L’empresa pagarà, avui i dilluns, el 90% de les quantitats pendents del 2017 per l’1% d’increment de la nòmina i la resta, al juny

Les DPO, a l’espera de sentència

La plantilla de l’Hospital Sant Joan de Reus cobrarà, entre avui i dilluns vinent, dia 5 de març, del 85 al 90% de l’import dels endarreriments vinculats a l’increment de l’1% en la nòmina i al complement d’adscripció SIP dels grups 3 a 5, que van quedar establerts en l’aprovació del conveni laboral 2017-2019. Les quantitats quedaven pendents del 2017, ja que el document, que va signar-se el 4 de desembre, tenia caràcter retroactiu.Fonts del centre sanitari han confirmat al Diari Més que el pagament es farà en dues tongades, i que la part restant d’aquests conceptes s’ingressarà al juny. Aquest, tot i que menor, era un dels punts pels quals els treballadors apressaven l’Hospital a redactar el nou text, que confirmava un preacord del juliol de l’any passat, en tindrà dos de vigència i va tirar endavant tot i les discrepàncies de SATSE i CGT.El pas del preacord al conveni laboral 2017-2019 va requerir tres pròrrogues de la ultra activitat i cinc mesos de negociacions fins a consumar-se. Preserva per al col·lectiu un conveni propi, el principal objectiu que perseguia el Comitè d’Empresa des de l’inici de les converses. I manté el gruix de les condicions que s’havien fixat en el redactat inicial: l’actualització de salaris en el límit que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al personal del sector públic, l’accés al nivell D de carrera professional que havia quedat anteriorment congelat i la vinculació del pagament de les retribucions per objectius (DPO) –en l’esborrany, només per als anys 2017 i 2018, i finalment, per la totalitat de la vigència del conveni– als resultats econòmics que registri el centre. La vigència és des de l’1 de gener del 2017 fins el 31 de desembre del 2019 amb sis mesos d’ultra activitat, i tenia previst començar a aplicar-se als treballadors, amb aquest mateix caràcter retroactiu, des de l’1 de gener del 2018.Tot i que una de les recomanacions que abocava l’auditoria encarregada a una consultora externa per recuperar l’equilibri econòmic de l’Hospital Sant Joan, elaborada al març del 2017 i que ja ha començat a aplicar algunes de les seves conclusions, era «renegociar el conveni laboral per tal d’acostar-se al conveni del Siscat», els treballadors en continuen tenint un de propi. La regidora de Salut, Noemí Llauradó, apuntava al moment de rubricar-lo que aquesta «era una reivindicació de tots, perquè era factible assumir-ho i així ho hem fet», i deia que això «seria vist amb bons ulls en el cas que el consorci amb el CatSalut pugui tirar endavant».Una de les qüestions que no s’ha resolt a hores d’ara és la del pagament de les DPO (retribucions variables per objectius) anteriors a l’entrada en vigor del nou conveni 2017-2019. Fonts del Sant Joan expliquen que l’Hospital esperarà la sentència per les DPO del 2016, després que el Comitè d’Empresa portés la situació als jutjats, abans de fer cap moviment en aquest àmbit. I aclareixen, en relació al laude que el Departament de Treball va emetre amb data del 17 d’agost del 2017 i que desestimava la pretensió de l’Hospital de no pagar a la plantilla les DPO corresponents a l’exercici 2016, que «el laude era un dictamen, una recomanació, d’un àrbitre, però no obligava a prendre cap decisió i, per tant, s’està a l’espera de la sentència definitiva».La xifra que el Sant Joan hauria de desemborsar per satisfer les DPO tal com indicava Treball s’enfila als 2,3 milions d’euros. A partir d’ara, i amb el nou conveni 2017-2019, els empleats només podran reclamar-les si els resultats econòmics del centre sanitari són positius. Una qüestió, aquesta, que no es donarà al tancament de l’exercici 2017, pel qual està previst un dèficit de prop de 3,5 milionsPel que fa a la creació del futur consorci, des del Departament de Salut es limiten a concretar que «estan treballant conjuntament el CatSalut, l’Ajuntament i els professionals de l’Hospital en tots els elements laborals, econòmics i jurídics sense que a hores d’ara hi hagi un calendari». I mantenen que «haurà de ser el govern de la Generalitat qui aprovi la creació del nou consorci». El pressupost consolidat de l’Ajuntament, que quedarà aprovat a l’abril contempla una partida per al Sant Joan.