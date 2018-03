Una jubilació no coberta deixa a l'EAP Reus 1 un únic pediatre per 2.000 nens

L’ICS justifica la situació per la dificultat de trobar metges amb l’especialitat i espera poder-ne contractar al maig però USITAC ho veu com «una excusa»

Promoció de residents

La jubilació no coberta d’un dels dos pediatres de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Reus 1, al CAP Sant Pere, carrega l’únic metge que ara hi ofereix servei amb una població de 2.000 pacients, l’obliga a atendre fins a 40 visites al dia entre sobrevingudes i programades, i força els companys de l’EAP Reus 2 a assumir la feina d’aquest quan, un cop per setmana, ha de deixar el lloc per passar consulta a un altre municipi. A la vegada els quatre pediatres que treballen a l’EAP 2, un dels quals va sol·licitar el canvi a mitja jornada, assumeixen 1.300 pacients per cap i arrosseguen, des de dos anys enrere, la manca de mitjans: per aquestes hores que van quedar buides, i que són corresponents a la resta de la jornada que fins llavors feia el quart pediatre i que se la va reduir, tampoc no se n’ha contractat cap de nou.Tot plegat ho denuncia el sindicat USITAC, que lamenta, tal com apunta Josep Tutusaus, que «al CAP Sant Pere falta avui un pediatre i mig i, tot i que a l’ICS es va notificar fa mesos la jubilació d’un dels dos del Reus 1, ningú no ha fet fins ara cap moviment perquè el servei es mantingués tal com estava». El pediatre que es jubila –i que es feia càrrec de prop del 50% dels 2.000 pacients– encara no ha formalitzat el tràmit perquè es troba consumint dies de vacances pendents que encadenarà directament amb la fi del període laboral. Així, tot i que deixi definitivament la plaça a mitjans de març, ja fa setmanes que no atén.Tutusaus sosté que «hi ha hagut metges del Reus 2 que s’han vist forçats a doblar el torn per fer front al volum de casos que reben» i que «la situació obliga a fer un sobreesforç que repercuteix en el temps que es dedica al pacient, perquè també coincideix amb un moment en què estan proliferant les visites espontànies».Fonts de l’Institut Català de la Salut (ICS) consultades admeten estar al corrent de la jubilació d’un dels dos pediatres de l’EAP Reus 1 i de les conseqüències que la situació provoca, i detallen que «estem tenint molts problemes per trobar pediatres pel fet que, com que no contractem metges que no tinguin el títol d’especialitat, és més difícil». Des de l’ICS afegeixen que «estem al març i, com que al maig acaba tota una nova promoció de residents, la voluntat és que es pugui fer llavors algun contracte per cobrir la situació perquè al mercat, aturats i esperant que els cridin, ara mateix no n’hi ha».USITAC interpreta com «una excusa i res més» l’argument de la manca de pediatres i, des del mateix sindicat, apunten que «el problema no és que no hi hagi metges que estiguin disposats a treballar, que sí que n’hi ha, sinó que les condicions que s’ofereixen són molt pobres i no poden acceptar-les». I afegeixen que, «veient el que està passant ara al CAP Sant Pere per una jubilació, qualsevol hi entra amb un contracte per hores i un sou molt baix i espera que, més endavant, això pugui passar-li també a ell i ningú no li doni tampoc una sortida». Tutusaus reclama que «es contracti un nou pediatre ja mateix perquè es pugui tornar el servei a les mateixes circumstàncies en què es trobava» i, amb això, «descarregar la resta de pediatres».