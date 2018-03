Un avió d'Iberia amb 91 viatgers obre l'enllaç de l'Imserso entre Reus i Maó

Air Nostrum traslladarà, en vols amb el 100% venut i cada dimecres de febrer a maig, un total de 1.000 pensionistes a Menorca

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:48

Fins a 8 dies a partir de 185 euros

«Hi anem perquè surt de Reus»

El primer vol de l’operativa especial d’Iberia que connectarà durant quatre mesos l’Aeroport de Reus i el de Maó en trajectes vinculats al programa de l’Imserso va enlairar-se dimecres, puntual a dos quarts de dues del migdia, amb un total de 91 passatgers a bord. Fonts de l’aerolínia confirmaven ahir al Diari Més que la programació, que es duu a terme a través d’Air Nostrum, s’ha desplegat enguany per primera vegada a la capital del Baix Camp. En total, seran prop d’un miler de jubilats de la demarcació que viatjaran a Menorca, repartits en deu vols –ja venuts al 100%– cada dimecres entre aquest 28 de febrer i el proper 2 de maig. Air Nostrum farà servir en avions CRJ-1000, l’últim model que ha incorporat a la seva flota i que, amb capacitat per a 100 persones, representa el jet regional de major envergadura.L’Aeroport de Reus va obrir dimecres dos taulells de facturació per rebre els 91 viatgers de l’Imserso que estrenaven l’operativa a través de l’operador Mundiplan, a qui s’ha encarregat les destinacions de costa insular. Fonts d’Aena confirmaven pocs minuts després que, tot i el mal temps que ha afectat el territori en els darrers dies, aquest primer avió va enlairar-se «a la seva hora i sense complicacions», i que «tota la coordinació ha funcionat tal com estava preparada». La d’Iberia va ser l’única activitat que l’equipament de la capital del Baix Camp va registrar al llarg de la jornada, en el marc d’una temporada d’hivern en què els vols es concerten en dues rutes de Ryanair: Eindhoven, dimarts, dijous i dissabtes; i Londres Stansted, dimarts i dissabtes.Els passatgers del primer enllaç de l’Imserso entre Reus i Maó passaran un total de 8 dies a Menorca i tenien opció de fer-ho a partir de 185,70 euros. Mundiplan treballa a l’illa amb mitja dotzena d’hotels, de tres i quatre estrelles. Des de la demarcació de Tarragona, l’Imserso ofereix també viatges, a través de Mundiplan, a Eivissa i Mallorca pel que fa a les Balears i a Fuerteventura, Gran Canària i Tenerife pel que fa a les Canàries. Només els viatges a Menorca, però, es materialitzen a través de l’Aeroport de Reus. L’altre operador que treballa l’Imserso, Mundosenior, gestiona les destinacions de costa peninsular i turisme d’interior. Des de Tarragona, permet viatjar a València.Alguns dels viatgers que esperaven a la cafeteria de l’Aeroport de Reus, l’obertura de l’embarcament, arribades de Tarragona i Riudecanyes, apuntaven que «hem triat aquesta destinació perquè hi podíem anar des de Reus, sense haver de passar abans per Barcelona, i estem més a prop de casa per agafar directament l’avió» i se sorprenien que «tenint aquí tot això, no hi hagi més rutes, perquè realment fa servei i per a nosaltres sortir des d’aquí és útil». A partir d’ahir i durant 8 dies, afegien, «farem el que voldrem i esperem que amb millor temps que aquí». Un cop l’allotjament, «ens ofereixen excursions i vistes i tothom agafa el que li agrada. I si un prefereix simplement passejar, o bé conèixer la zona o estar-se allà, també pot fer-ho». Des del sindicat UGT denunciaven també ahir que goteres al sostre havien inutilitzat, coincidint amb la pluja, dues portes d’embarcament, això com baixes temperatures dins la terminal.