Taller Baix Camp renuncia a crear un nou centre i creixerà a Mas Batlle

El ple abordarà la recuperació, per part de Redessa, del dret sobre el solar cedit a la carretera d’Alcolea

Actualitzada 01/03/2018 a les 21:44

Intercanvi de finques

L’Ajuntament retirarà al Taller Baix Camp el dret de superfície d’un solar, localitzat al número 144 de la carretera d’Alcolea, i li atorgarà el d’una altra finca al carrer Prudenci Bertrana, al polígon Mas Batlle, on l’entitat té ara el centre especial de treball i ubica la major part de la seva activitat. El canvi, que es tractarà al ple de dilluns com al setè punt de l’ordre del dia, té una finalitat doble: alliberar terrenys propietat de Redessa en una zona de concentració d’empreses que, en els propers anys, podrien estar interessades en créixer per aprofitar així el solar i cedir, alhora, al Taller Baix Camp un espai alternatiu més adequat als seus interessos, tal com precisen fonts municipals.En aquesta finca de la carretera d’Alcolea hi havia prevista, anys enrere, la construcció d’un centre ocupacional que prestés servei especialitzat a les persones amb discapacitat intel·lectual i absorbís la demanda existent per a tota una dècada. A data d’avui, i atès el context econòmic, l’entitat no ha executat el projecte i es planteja redirigir aquesta previsió al reforç de les tasques a la nau de què ja disposa al carrer Joan Oliver. Una alternativa, aquesta, que «requeriria una menor inversió, més optimitzada i, sobretot, viable i sostenible per a la mateixa associació». I que permetria, també, concentrar l’activitat del Taller Baix Camp de manera contínua», tal com queda reflectit a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus relativa a aquest àmbit. El mateix document precisa que «la possibilitat de creixement sobre aquesta parcel·la adjacent –la de Mas Batlle– permetria la potenciació de les activitats existents amb uns requeriments d’inversió molt més continguts».La modificació proposa un canvi de qualificació urbanística de la finca de Prudenci Bertrana, amb la incorporació de 2.794 metres al sistema d’equipaments públics. I destinar una part de 2.794 metres de la parcel·la de la carretera d’Alcolea a sòl industrial. La superfície restant d’aquests terrenys, fins a 3.591 metres, seguiria com a d’equipaments públics. Fonts municipals concreten que el pas no es duu a terme perquè hi hagi un interès imminent sobre l’espai que quedarà lliure a la carretera d’Alcolea, però sí en previsió que, a mig termini, aquest hi pugui arribar a ser.