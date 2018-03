Ska des de la plaça del Mercadal

El grup Terra Ferma ha editat el seu primer disc, un treball de Ska amb DO reusenc

Actualitzada 28/02/2018 a les 20:07

Aquest 1 de març veurà la llum el primer treball editat del grup Terra Ferma, una formació de Ska nascuda a Reus i formada per nou joves músics, la majoria dels quals són reusencs (a excepció d’un membre de la banda, que és de Tarragona, i un altre que és de Bot).Un Brot de Llum és un treball format per dotze cançons d’un estil que els Terra Ferma defineixen com Ska Fusió, ja que, apunten, parteixen d’una música d’arrel jamaicana i britànica de base Ska, i la combinen amb estils com el rap, el reggae, el rock i el funk.Aquesta no és una estrena absoluta del grup, ja que el 2015 havien enregistrat un EP de quatre cançons –Aixecant el vol– que va sonar en festes majors del Camp de Tarragona i espais com les Barraques de Reus. L’any següent van enregistrar un single anomenat Declaració de Principis, que es va poder escoltar entre altres llocs al Concert de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017.Aquest treball que tot just acaba de sortir del forn és un directe festiu i potent, amb cançons noves, algunes de les anteriors i també versions de grups que han estat referents per a la banda. Ha estat gravat a La Atlántida Estudio de Barcelona, sota la producció de Mario Patiño, i en dues cançons compten amb la col·laboració de Gertrudis i el grup de Ska lleidatà Koers.«La nostra música pretén ser una mirada crítica al que està passant, però no és una visió destructiva, ben al contrari, és esperançada. Tots som joves de vint anys que creiem que es pot aconseguir una societat més justa. Per això les lletres parlen de la llibertat que vindrà, i el títol del disc, Un brot de llum, vol ser justament això, un punt d’esperança entremig de la foscor», explica Joan Ferrando. El músic també apunta que el nom de la banda, Terra Ferma, volia expressar aquest lloc utòpic, on un pot sentir-se conforme amb la societat. «Quan ens vam posar el nom no vam pensar que és una manera de referir-se a les terres de Lleida. Ara, però, no ens desagrada aquesta relació, perquè ens sentim còmodes amb els lligams amb el camp», afegeix.Joan Ferrando, juntament amb Vicenç Vidiella, són la gènesi del grup, que es va anar fent gran a mida que aquest parell de músics, formats a Reus, hi van anar sumant altres amics i companys. El resultat és una formació de músics que, partint de la base Ska, fan una música ballable i vital.Aquest 1 de març ja es podrà comprar Un brot de llum a les botigues Batabat i Qui’k de Reus. També estarà disponible a les plataformes Youtube, Spotify, Bandacamp i Soundcloud, i es podrà descarregar de manera gratuïta a la pàgina web del grup ( www.terrafermagrup.com ).«Hem volgut que aquest primer treball estigui disponible en descàrrega lliure perquè el nostre principal objectiu és arribar a molta gent, fer-lo conèixer, així que, sense voluntat de treure-li valor, vam considerar que era la millor opció», conclou Ferrando.