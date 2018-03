Reus unificarà els 54 contenidors destinats a la recollida de roba usada

El nou servei queda reservat, exclusivament, a empreses i entitats que acreditin treballar en la inserció sociolaboral

Actualitzada 28/02/2018 a les 21:12

Reservat a empreses d’inserció

Reus comptarà amb un total de 54 contenidors destinats a la recollida de roba usada. Aquest s’ubicaran en 53 punts del municipi, que comptaran amb un sol dispositiu, excepte el de la deixalleria municipal situada al carrer Adrià Gual, que comptarà amb dos contenidors. L’Ajuntament ha anunciat la concessió de l’espai destinat a la ubicació d’aquests dipòsits, el que suposa utilitzar «una porció de sòl de domini públic» per tal que l’empresa adjudicatària del servei hi pugui instal·lar els contenidors de recollida. Amb aquest nou contracte, l’adjudicatari es farà càrrec del servei els dos pròxims anys, amb la possibilitat a pròrroga per dues anualitats més.La gran novetat d’aquesta concessió és l’aposta que realitza el consistori per tal d’unificar els contenidors de recollida de roba. Fins ara, diverses entitats havien acordat amb l’Ajuntament la instal·lació d’aquests dipòsits. Així, doncs, a Reus hi havia diversos models, cadascun corresponent a l’empresa o entitat que l’havia instal·lat.A partir d’aquest nou contracte, tots els contenidors seran iguals. Més enllà de les mesures, el disseny també haurà de respectar les demandes del consistori, que obliga a «tenir la mateixa imatge, on s’ha d’indicar, i sense donar opció a l’error, que són contenidors per la recollida de roba usada». A més, aquests no podran incloure publicitat, i sí que hauran de tenir explicació relativa amb el servei, com ara un telèfon o web d’informació, així com «indicacions de com s’ha d’utilitzar el contenidor d’una forma fàcil i correcte».La concessió queda reservada, exclusivament, a empreses que treballin en la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió. Així, hauran d’acreditar estar inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya.El cànon que haurà de complir l’adjudicatari contempla un import mínim de 50,65 euros per contenidor i any. Així, instal·lar els 54 contenidors tindrà un cost anual de prop de 2.735 euros. Més enllà d’aquest cànon, que les empreses que es presentin al concurs poden millorar econòmicament, l’Ajuntament s’assegura que l’adjudicatari es farà càrrec de les despeses que es puguin originar del manteniment d’aquests contenidors.Tot i la voluntat d’unificar el servei de recollida de roba usada, el consistori permet que diverses empreses conformin una candidatura conjunta i amb caràcter indivís. Ara bé, aquestes només es podran presentar una sola vegada a la licitació, ja sigui per separat o de manera conjunta.