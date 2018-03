La Capitalitat Cultural a Reus genera un impacte econòmic de 2,6 MEUR

L'Ajuntament ja té encarrilat el projecte de la commemoració de l'any de la música amb voluntat de mantenir la projecció de ciutat

Actualitzada 01/03/2018 a les 14:44

Reus, com a Capital de la Cultura Catalana 2017, ha obtingut un impacte econòmic superior als 2,6 milions d'euros, de mitjana. La quantia podria oscil·lar en un mínim d'1,6 milions i els 4,3 milions, com a màxim, d'impacte. L'Ajuntament de Reus extreu aquesta xifra a partir d'un estudi de l'empresa Ceres, que, de maig a gener d'enguany, ha fet prop de 3.000 enquestes a visitants en actes de la capitalitat. Segons l'estudi, 7 de cada 10 participants van consumir en bars, restaurants i comerços de la ciutat. A partir d'aquestes despeses s'extrapola el balanç final d'impacte, del qual el consistori n'està més que satisfet, sobretot tenint en compte que el pressupost invertit va ser de 950.000 euros, finançat a parts iguals amb capital públic i privat. Amb tot, per a l'Ajuntament el més important no és el benefici econòmic, sinó la projecció de ciutat. Per aquest motiu, aquest 2018 afronta el «repte» d'esdevenir la 'Ciutat de la Música', un programa del qual la setmana vinent se'n desvetllarà la imatge i línies de treball.El projecte ja es va anunciar en l'acte de cloenda de la Capitalitat Cultural. «Gràcies a la Capitalitat Cultural, el focus s'ha posat cap a la ciutat de Reus, projectant-nos des del sud de Catalunya, i ara tenim el repte de futur de mantenir i continuar potenciant, amb la commemoració de la Ciutat de la Música», ha afirmat la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Caelles.Aquest dijous el consistori ha fet balanç del resultat econòmic de la Capitalitat Cultural, com a tancament d'aquest any farcit amb 709 activitats en 55 espais de la ciutat, 160 projectes -dels quals, 39 eren singulars- i 150 entitats involucrades. A part dels 2.652.000 euros d'impacte, l'estudi dona detalls del perfil dels visitants -la majoria, més del 50%, parelles-, i el seu grau de satisfacció.Així, donen més d'un 8 com a nota mitjana de la capitalitat, i 4 de cada 10 enquestats puntuen amb excel·lent. Pel que fa a la despesa, va ser superior durant el 2n semestre. Així, durant els primers sis mesos, el visitant es gastava, de mitjana, uns 21 euros mentre que en els sis mesos següents, la despesa era superior als 30 euros. Gairebé un 30% dels visitants, però, no es van gastar res.