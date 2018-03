En Peyu coneix la reusenca que balla i fa la croqueta amb un got d'aigua al cap

L'humorista de l'APM va visitar Reus per comprovar si hi havia més ciutadans amb aquesta habilitat

Actualitzada 01/03/2018 a les 10:57

En Peyu de l'APM ha visitat Reus per tal de conèixer l'Anna, una reusenca que té l'habilitat de ballar i inclús fer la croqueta amb un got ple d'aigua al cap sense que li caigui. La capital del Baix Camp va tenir el seu moment de protagonisme en el programa de TV3 en el capítol emès ahir dimecres, 28 de gener.L'humorista es va traslladar fins la capital del Baix Camp no només per trobar-se amb l'Anna, sinó per comprovar si altres habitants de la ciutat tenen les mateixes habilitats. Així va demanar a alguns dels vianants que es va trobar pel carrer que intentessin aguantar al cap objectes com un got d'aigua, una figura d'un gat xinès o un quadre d'en Mariano Rajoy.Finalment va conèixer l'Anna. La ganxeta, va demostrar les seves habilitats al Teatre Bravium davant el jurat del rànking de l'APM Els catalans fan coses. Els membres del jurat -En Peyu i les dues 'Maria Carme'-, van donar un total de 100 punts a la reusenca, que es va situar en la primera posició de la llista.