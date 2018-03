També hi haurà canvis en el recorregut de la línia L10 del bus urbà

Actualitzada 01/03/2018 a les 09:43

Afectacions al bus urbà

Reus patirà afectacions al trànsit, aquest cap de setmana, a en motiu dels Tres Tombs, els quals se celebraran diumenge 4 de març a partir de dos quarts de 12 del migdia. Estarà prohibit l’estacionament a tot el recorregut des de les 10 de la nit del dissabte 3 de març fins a les 3 de la tarda del diumenge 4 de març.Per altra banda, es tallaran els accessos quan passi la cavalcada pels carrers següents: Camí del Roquís, C/ Ginesta, C/ Argentera, Av. Països Catalans, Av. Dr. Vila-seca, Pl. Nen de les Oques, C. Sant Joan, Plaça Prim. Es faran els Tres Tombs al tomb de ravals i el recorregut continuarà per C. Salvador Espriu, C/ Amargura, Pl. Pintor Fortuny, Av. Prat de la Riba, Camí de l’Aleixar, Pl. del Nucli, Països Catalans, C/ Argentera, C/ Ginesta, Pac de la Festa. A la Plaça de la Puríssima Sang faran la benedicció dels animals.El diumenge 4 de març, des de dos quarts d’11 del matí a dos quarts de 4 de la tarda, el tall del tomb de ravals afectarà la línia de bus urbà L10. El recorregut alternatiu en direcció al centre de la ciutat serà pel carrer Pere Cerimoniós i per la Riera. En direcció al barri Montserrat, el recorregut alternatiu serà pel passeig Prim i l’avinguda de la Salle.