Un home ferit en bolcar amb el seu cotxe a Reus

El SEM ha traslladat l'afectat a l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 28/02/2018 a les 13:05

Un home ha resultat ferit, el matí d'aquest dimecres 28 de febrer, en bolcar amb el seu cotxe a Reus. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el sinistre s'ha produït quan passaven 23 minuts de les 8 a la carretera T-315, més coneguda com a l'autovia de Bellissens.El cotxe ha patit una sortida de via, per causes que es desconeixen, al punt quilomètric 0,6 d'aquesta via. En accidentar-se, el cotxe ha quedat totalment bolcat. El conductor i únic ocupant del vehicle ha resultat ferit menys greu. Fins al lloc s'hi han traslladat dues ambulàncies del SEM, que han atès l'afectat i l'han evacuat a l'Hospital Sant Joan de Reus.Fins el lloc dels fets també s'hi han traslladat dues dotacions de Bombers i els Mossos d'Esquadra.