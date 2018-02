Taquilles tancades i màquines fora de servei generen cues a l'estació de tren de Reus

Usuaris denuncien que comprant el bitllet al tren «hi ha descomptes que no s’apliquen» i la PTP lamenta que s’estalviï personal

Actualitzada 27/02/2018 a les 21:47

Les pràctiques arriben al Senat

L’obertura al públic, almenys en certes franges, d’únicament una de les quatre taquilles per a la venda de bitllets de què disposa l’estació de tren de Reus genera, especialment a primera hora del dia i si la situació coincideix amb l’avaria d’alguna de les màquines autovenda, llargues cues de passatgers a l’interior de l’edifici. Un d’aquests darrers episodis, que són més o menys freqüents, va donar-se tot just dilluns de la setmana passada, quan les tres màquines es trobaven fora de servei i només una taquilla dispensava bitllets.La incidència, que va quedar resolta al llarg del mateix dia 19 de febrer amb la reparació del sistema d’autovenda, «es repeteix sovint i genera inseguretat entre els usuaris, a banda que no es correspon amb el funcionament que s’espera com a normal d’una estació», apunta el delegat de l’associació per la Promoció del Transport Públic (PTP) al Camp de Tarragona, Daniel Pi. Des de la PTP expliquen que «Renfe té un problema amb les màquines que ha instal·lat perquè, a banda de ser molt poc intuïtives, molts cops es queden sense canvi i només accepten targetes», fet que provoca que «per un motiu o per altre, molta gent ha d’anar cap a la taquilla i ningú no arriba a l’estació 25 minuts abans. Llavors, es genera un tap». Pi explica que «va a èpoques però, últimament, és bastant habitual que només hi hagi una persona a les taquilles» i valora que «amb tota probabilitat, això es dóna per estalviar-se personal». «A les nostres estacions hi ha deficiències en l’atenció al client i, a vegades, sembla que vendre un bitllet fos un favor que et fan», afegeix.Un entre els passatgers que, el 19 de febrer, es va veure fent cua a l’estació de tren amb tres de les quatre taquilles tancades, explica que, tot i que existeix l’alternativa de comprar el bitllet dins el mateix tren «hi ha descomptes que un cop a dalt no t’apliquen: família nombrosa mai i Carnet Jove, segons el revisor que et toqui, tampoc» i que «si no duus efectiu, al tren no es pot pagar el bitllet amb targeta». A banda, «si un hi puja però no pot comprar el bitllet perquè el revisor no passi, segons on, el necessites per baixar», manté un altre viatger. En el mateix sentit, Pi apunta que «si hi hagués un accident no et cobreix l’assegurança, és desagradable i, si no tens el bitllet, quan arribes a Sants poc menys que et tracten com a un delinqüent». «Jo no conec cap empresa que no vulgui vendre», conclou.La qüestió afecta altres punts com Tarragona i té relació amb una de les preguntes d’ERC al Senat que recentment han rebut resposta, sobre tancament de taquilles en horari de circulació de trens i una precarietat en el servei d’informació al viatger que el grup atribueix al traspàs d’activitat i venda de bitllets d’Adif a Renfe. En la seva resposta, el govern de l’Estat explica que els torns a les taquilles s’han mantingut tot i el canvi i que «l’horari de circulació de trens és més ampli que el de taquilles» i per això «hi ha les màquines autovenda».