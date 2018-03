Reus es prepara per celebrar el Dia Internacional de les Dones

El 8 de març Irene Benavent Bodro farà la lectura de la declaració institucional al Saló de Plens

Actualitzada 28/02/2018 a les 17:43

La Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència, a través del Casal de les Dones i en col·laboració amb diferents entitats de la ciutat, ha elaborat la programació d'activitats amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones.La celebració institucional el dia 8 de març inclourà la lectura de la declaració institucional a càrrec d'Irene Benavent Bodro al Saló de Plens a les 10 hores. Benavent estarà acompanyada de les ballarines Magda Borrull Pascual, Loles Santana Caro i la Rapsoda Antònia Farré Caro. En acabar, a la Plaça Mercadal, cantada amb corals infantils i juvenils del Projecte Camp d'aprenentatge Pau CasalsA les 18.45 hores pels carrers del centre de la ciutat es farà una performance A mi també m'han invisibilitzat.Mentre que a les 19 hores hi haurà un acte al Teatre Bartrina. Aquest serà la lectura de la declaració institucional que inclourà una conversa entre diferents professionals del periodisme. La jornada estarà amenitzada per música a càrrec d'After Dark i la cantada amb corals infantils i juvenils del Projecte Camp d'aprenentatge Pau Casals.A la web de l'Ajuntament de Reus es pot consultar tota la programació per al Dia Internacional de la Dona.