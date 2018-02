Reus acollirà aquest diumenge els Tres Tombs més inclusius

L’esdeveniment promou enguany la inclusió tant de les famílies amb vulnerabilitat com de persones amb discapacitat

Actualitzada 28/02/2018 a les 12:05

Els Tres Tombs de Reus se celebraran enguany aquest diumenge 4 de març amb una proposta pionera a Catalunya: fer l’esdeveniment accessible a tothom. En aquest sentit, la regidora de Benestar Social col·labora amb l’Associació Amics del Cavall de les Comarques de Tarragona per tal de promoure la inclusió tant de les famílies amb vulnerabilitat com de persones amb discapacitat en la celebració de l’esdeveniment. Aquesta iniciativa té com a objectiu esdevenir un referent per altres municipis que també fan els Tres Tombs.Els Tres Tombs començaran a les 9 del matí amb un esmorzar i la concentració d'animals i carruatges al parc de la Festa. A dos quarts de 12 del migdia sortirà la cavalcada, que recorrerà el tomb de ravals. També hi haurà, a partir d'aquesta hora, actuacions de les Colles Geganteres a la plaça del Prim i de la companyia Bravium Teatre a la plaça de la Puríssima Sang. Per acabar, a la 1 del migdia es farà la benedicció a la plaça de la Puríssima Sang, un espai que enguany, per primer cop, s'ha adaptat per tal que les persones amb discapacitats puguin seguir l'acte amb comoditat.El projecte d'integració social de l'entitat compta amb la col·laboració de la regidoria —a través del Pla Local d'Inclusió Social (PLIS) i de l'àmbit de les Persones amb Discapacitat— del Taller Baix Camp, de l'Associació d'Esclerosi Múltiple de l’Hospital de Dia Mas Sabater; de la Fundació Mossèn Frederic Bara i Cortiella, i l'Aula Oberta de l'Institut Salvador Vilaseca.