Les goteres inhabiliten dues portes d'embarcament de l'aeroport de Reus

La secció sindical de la UGT ho ha denunciat aquest dimecres

Actualitzada 28/02/2018 a les 16:40

La secció sindical de la UGT a l'aeroport de Reus ha denunciat a través dels seus comptes a les xarxes socials que aquest dimecres dues portes d'embarcament han quedat inutilitzades a causa de les goteres que pateix l'edifici.Els sindicalistes han penjat imatges i un vídeo on mostren l'estat de la infraestructura i les diferents goteres que han aparegut a diferents punts de les instal·lacions de l'aeròdrom reusenc. Per a evitar incidents amb els usuaris s'han hagut de posar estores a terra.L'estat del sostre i les goteres no ha estat l'única queixa expressada avui pels treballadors. També han mostrat, amb una imatge del termòmetre de la terminal, com en aquest dimecres es patia molt de fred, amb una temperatura, a l'interior, de 13 graus.