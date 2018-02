L'Hospital Sant Joan acull un projecte virtual que permet posar-se a la pell dels pacients amb psoriasi

L'objectiu de la iniciativa es reduir l'estigma que provoca aquesta malaltia cutània

Actualitzada 28/02/2018 a les 12:30

L'Hospital Sant Joan acull, aquest dimecres, un projecte de realitat virtual permet posar-se en la pell dels pacients de psoriasi, amb l'objectiu de reduir l'estigma que provoca aquesta malaltia cutània. Es tracta d'un projecte pioner de realitat virtual desenvolupat per Acció Psoriasi i Lilly per reduir l'estigma de les persones amb psoriasi.També persegueix millorar el coneixement de la societat sobre aquesta malaltia i facilitar als pacients poder portar una vida sense donar explicacions sobre les lesions cutànies que poden aparèixer en la pell.Aquesta iniciativa està oberta al públic a la rambla d'accés a l'Hospital, al costat de la porta principal, durant la jornada d'aquest dimecres.A través d'unes ulleres de realitat virtual, l'espectador pot viure l'experiència de formar part de la història real d'una persona amb psoriasi que assisteix a una classe de pilates i ha d'afrontar que les seves taques es veuen.L'espectador interactua amb el pacient mitjançant contacte visual i estableix el seu propi judici sobre la situació i així genera un alt grau d'empatia.Per acostar aquesta experiència tant com es pugui a la realitat, s'ha utilitzat la estereoscòpia, que permet reproduir una situació real a través d'informació visual tridimensional, que al seu torn crea il·lusió de profunditat.També s'ha utilitzat so binaural, que transmet una sensació de so 3D similar al d'estar físicament al lloc on s'emeten.En el desenvolupament d'aquest projecte han participat des de l'inici pacients i dermatòlegs per generar una història que pugui resultar quotidiana per a les persones amb psoriasi.La psoriasi és una malaltia inflamatòria crònica de la pell que provoca descamació i inflamació i s'estima que afecta a més d'un milió de persones a Espanya. Entre un 15 i un 30%, a més, aquesta malaltia pot manifestar-se també en les articulacions, l'anomenada psociari artropàtica.