Habitatge assumirà el manteniment de les escales de blocs a Mas Pellicer de Reus

Veïns, Ajuntament i Generalitat creen una comissió que farà seguiment de les ocupacions al barri cada tres mesos i la Guàrdia Urbana patrullarà a peu

Actualitzada 27/02/2018 a les 20:35

Reposar l’enllumenat

Més presència policial

Associació de Veïns I de Maig, Pla Comunitari, Ajuntament de Reus i Habitatge de la Generalitat han acordat la creació d’una comissió de seguiment d’ocupacions il·legals de pisos a Mas Pellicer que, un cop cada tres mesos, se citarà per analitzar l’estat de la problemàtica al barri però, també, per abordar qüestions vinculades a l’incivisme i que hi puguin tenir una estreta relació. La mesura, presa en una trobada que va tenir lloc ahir, tal com va avançar el Diari Més, representa «un pas molt important i molt positiu per nosaltres, perquè fins ara només ens reuníem a petició de l’associació. El resultat, amb tot, el valorarem d’aquí a tres mesos», explica el president de l’entitat veïnal, Eduardo Navas.En la mateixa trobada, Habitatge ha anunciat el compromís que, d’aquí endavant, la Generalitat es farà càrrec del manteniment de les zones comunes dels blocs on es localitzin pisos de la seva propietat, tant si s’hi ha produït situacions d’ocupació il·legal com si no, amb la descàrrega que tot plegat suposarà per a les escales. Fins ara, aquests immobles funcionaven amb el sistema de comunitats de titularitat privada, on els veïns gestionaven de manera compartida l’espai de portes enfora. Des de l’Associació I de Maig xifren en una vintena els pisos que es troben il·legalment ocupats al barri.Respecte a l’últim dels episodis d’ocupacions il·legals fet públic pel veïnat, el que feia referència a un pis del bloc 26 on l’Associació de Veïns I de Maig lamentava a principis de mes que múltiples avisos al 112 no haguessin servit per frenar l’entrada irregular de quatre individus, el director territorial d’Habitatge, Josep Maria Juncosa, explica que «el cas està denunciat als Mossos d’Esquadra i al jutjat, igual com la resta de casos que s’hagin donat a pisos d’Habitatge, perquè així ho marca el procediment que s’ha de seguir». Juncosa feia també ahir una valoració positiva de la creació de la nova comissió amb veïns i Ajuntament.Habitatge assumirà també, en la mateixa línia, la reposició de les làmpades que van ser sostretes als porxos d’alguns dels edificis a Mas Pellicer fa algunes setmanes, mentre que l’Ajuntament reposa les tapes de desguassos que van resultar robades en les mateixes dates.D’altra banda, i arran d’una reunió que en aquest cas va tenir lloc dimecres de la setmana passada, l’Ajuntament ha intensificat la presència de la Guàrdia Urbana –també augmentarà la de Mossos d’Esquadra– al barri de Mas Pellicer i, ta com detallen fonts municipals, també la de patrulles a peu. Una qüestió, aquesta, que el veïnat venia reivindicant reiteradament i que ha rebut ara «amb un gran descans».