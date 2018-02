Una reunió entre veïns, Habitatge i Ajuntament de Reus aborda les ocupacions

L’Associació I de Maig ha aturat, de moment, la convocatòria de protesta

Presència policial

Veïns de Mas Pellicer, membres de l’Ajuntament de Reus i representants del Departament d’Habitatge de la Generalitat es reuniran avui per abordar les darreres problemàtiques públicament denunciades pel barri. Especialment arran de l’ocupació il·legal, consumada a principis de mes, d’un pis buit i propietat d’Habitatge al bloc número 26 que el veïnat va mirar d’aturar durant quatre dies sense èxit i d’un altre intent, una setmana després, que finalment sí que es va frenar. Des de l’Associació de Veïns I de Maig, el president Eduardo Navas concretava ahir que l’anunci d’una convocatòria de concentració al Mercadal per tal de visibilitzar la lluita contra l’incivisme es troba ara «aturada» i ha quedat «pendent dels resultats de la trobada» d’avui, en la qual prendrà part també, molt probablement, l’alcalde de Reus, Carles Pellicer.El robatori reiterat d’algunes de les tapes dels desguassos al terra del barri i de les làmpares instal·lades per Habitatges als porxos dels edificis i que havien estat reemplaçades pocs mesos enrere van acabar d’esgotar, la setmana passada, la paciència de l’Associació de Veïns I de Maig, que lamentava llavors que «hem esgotat totes les vies» per tal que «el barri rebi la mateixa atenció que la resta de la ciutat, també en temes de seguretat».Fonts municipals ja van explicar llavors que «l’Ajuntament, l’alcalde i el regidor de seguretat mantenen la porta oberta a qualsevol queixa» i que «la presència policial s’ha incrementat».