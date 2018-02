'Les botigues al carrer' de Reus s'allargaran fins dimarts per la previsió de mal temps

La que comença demà, 28 de febrer, serà així l'edició més llarga, amb 5 dies d'oportunitats i descomptes a més de 150 comerços

Actualitzada 27/02/2018 a les 18:51

Cada final de rebaixes, els comerços reusencs ofereixen les seves millors oportunitats i els darrers descomptes a través de la iniciativa Les botigues al carrer. Des de demà, 28 de febrer, i fins el proper dimarts 6 de març, serà possible triar, remenar, comparar i comprar productes en més de 150 taules repartides per la ciutat.La proposta, que també inclou comerços de la Unió de Botiguers, manté el 28 de febrer com a dia d’inici tot i la previsió de precipitacions i baixes temperatures. Per això, i malgrat que en un principi s’havia anunciat que Les botigues al carrer finalitzarien el 3 de març, fonts d'El Tomb de Reus expliquen que s'ha acordat allargar la campanya fins dimarts vinent, 6 de març, de tal forma que tothom qui s’hi vulgui acostar per fer les últimes compres tindrà un total de 5 dies per a fer-ho.Aquesta es convertirà, així, en l’edició més llarga de Les botigues al carrer, una cita consolidada al calendari comercial de la capital del Baix Camp i que té la doble funció d’exhaurir l’estoc per deixar pas al gènere de la nova temporada i oferir productes de qualitat rebaixats.