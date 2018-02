Els bombers han d'actuar a Reus per la crema de contenidors cada sis dies

De l’1 de gener a diumenge 25 de febrer s’han registrat una desena de focs d’aquest tipus, que al 2017 van calcinar 94 dipòsits

Actualitzada 26/02/2018 a les 21:15

Fins a 17 intervencions a edificis

Del total de 47 incendis urbans que s’han declarat a Reus entre l’1 de gener d’aquest 2018 i diumenge passat, 25 de febrer, fins a 10 corresponien a la crema d’illes de contenidors de la brossa. La xifra, facilitada per Bombers de la Generalitat i que no detalla el nombre de dipòsits que han estat calcinats en cada episodi sinó únicament la quantitat d’avisos d’aquest tipus a què es respon –ni tampoc si han estat intencionats o no– aboca una mitjana d’un foc a contenidors cada sis dies en els 56 dies comptabilitzats. L’últim incident va tenir lloc precisament durant la matinada de diumenge, a les 3.17h, al carrer de la Ginesta, a prop d’on es troba ubicat l’skatepark. Fins al lloc dels fets va desplaçar-se una dotació del cos d’extinció d’incendis, que hi va treballar durant gairebé 15 minuts. Un contenidor de plàstic va resultar cremat al 100%.Les estadístiques municipals de crema de contenidors sí que en recullen la quantitat en referència a anys anteriors. Al ple del 25 de gener, i a preguntes del grup municipal del PSC, el regidor de Seguretat Ciutadana, Joaquim Enrech, apuntava que «al 2016 van cremar 93 contenidors i al 2017, 94». Enrech precisava, interpel·lat pel cost de reposició dels recipients i per qui se n’ha de fer càrrec, que «una part l’assumeix l’empresa concessionària i una altra part, en quant al que supera el 5% del valor dels contenidors cremats, l’assumeix l’Ajuntament». I explicava que els contenidors incendiats l’any 2016 «van comportar a l’Ajuntament una despesa de 24.695,95 euros» i els que van cremar l’any 2017, «a falta d’acabar de tancar la quantitat de forma definitiva i concreta, 25.679,70 euros». Tot plegat deixa un foc a contenidors cada pràcticament quatre dies, una mitjana superior a la que es perfila en els primers dos mesos del 2018.El regidor Enrech afegia, en el marc de la mateixa intervenció al ple del gener i en relació a possibles responsables de cremes intencionades de contenidors que hagin resultat identificats pels cossos policials, que «quan hi ha un fet, aquest passa als Mossos d’Esquadra» i que «si els Mossos obren diligències, les porten al jutjat. Si està localitzat l’autor, el jutjat obrirà un procediment i citarà el perjudicat, que en aquest cas seria l’Ajuntament, per fer oferiment d’accions, cosa que fins ara no ha passat». «D’això es desprèn», prosseguia, que «o bé hauran sigut autors desconeguts o, si s’ha localitzat algú, s’haurà considerat que no hi ha proves de la seva autoria».Els altres 47 focs urbans a què els Bombers de la Generalitat han acudit entre gener i febrer han estat dos incendis d’infraestructura elèctrica, un incendi en un aparcament i 17 focs en edificis. Entre aquests últims, la majoria s’originen a la cuina com a conseqüència del fregit d’olis o de bullir aliments, quan el foc s’estén a la campana. Un d’aquests 17 incendis és el que va tenir lloc el 29 de gener al carrer de Mossèn Muntanyola i que va saldar-se amb la detenció d’una dona de 34 anys per la qual el jutge va decretar presó preventiva.