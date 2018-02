S'amplia la xarxa municipal per al vehicle elèctric a Reus amb tres nous punts de recàrrega

Les recàrregues a la ciutat superen les 6.000 durant el 2017

La xarxa municipal per al vehicle elèctric a Reus s'amplia amb tres noves estacions de recàrrega. Aquests nous punts, que s'instal·laran a la zona de l’estació de trens, al Pavelló Olímpic Municipal i a l'avinguda de Països Catalans, estaran operatius abans de l'estiu. La ciutat, que es va adaptar a la mobilitat elèctrica fa tres anys i mig, va experimentar l'any passat un augment important de recàrregues en vehicles elèctrics a través de la xarxa municipal. Es van superar les 6.000 recàrregues, quan l'any anterior la xifra total es va situar al voltant de 4.500. Reus disposa ara de 19 estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics, ubicades en 11 punts de la ciutat -als 8 pàrquings municipals i 3 de superfície.Segons informen fonts municipals, l'ús de la xarxa d'estacions de recàrrega, gestionada per l'empresa municipal Reus Mobilitat i Serveis, ha experimentat un creixement sostingut al llarg de tots els mesos de 2017, arribant a xifres més altes cap a final d'any: per exemple, només durant el més de novembre, es van registrar més de 740 usos. Entre les estacions amb més demanda, destaquen les dues de recàrrega ràpida situades a la plaça de la Llibertat -amb gairebé 1.500 usos- i a l'àrea de zona blava de la Riera Miró -prop de 750 usos.En total, la xarxa municipal permet recarregar de manera simultània fins a 26 vehicles elèctrics. Els vehicles elèctrics a Reus recarreguen gratis i aparquen amb un descompte del 50% als pàrquings municipals. Enguany també continua vigent la bonificació del 75% de la quota de l'impost de vehicles per a vehicles elèctrics. En el cas de vehicles híbrids, el descompte és del 75% el primer any i del 65% la resta. Segons dades municipals, l'any 2017 es van beneficiar d'aquestes bonificacions 33 vehicles elèctrics i 84 vehicles híbrids.