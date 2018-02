Reus commemorarà l'Any Pompeu Fabra

S'ha programat diverses activitats com conferències, cursos i concursos, entre d'altres

Actualitzada 26/02/2018 a les 17:11

L’Ajuntament de Reus se suma durant el 2018 a la commemoració de l’Any Pompeu Fabra, coincidint amb els 150 anys del seu naixement i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica catalana, obra d’aquest insigne lingüista. L’Any Pompeu Fabra és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General de Política Lingüística convida institucions, ens locals i entitats de Catalunya i de tota l’àrea de la llengua catalana a compartir col·lectivament la celebració amb actes i iniciatives que reconeguin el gramàtic i la seva obra.Durant l’any s’organitzaran diverses activitats en memòria i reconeixement de qui va ser un científic brillant, que va codificar i modernitzar la llengua i la va fer apta per als diversos estils i funcions. La celebració farà especial incidència en la seva aportació a la llengua, i també posarà en valor el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu de Catalunya. A més, s’impulsaran activitats que siguin estímul per reforçar la vitalitat de la llengua i la projectin amb força cap al futur.S'han programat un cicle de conferències sobre la figura de Pompeu Fabra, dictats en línia sobre Fabra als cursos presencials del Centre de Normalització Lingüística, un concurs lingüístic amb cinc proves, un curs sobre les novetats i canvis de la Gramàtica i l’Ortografia de l’IEC, entre d'altres activitats.Durant la presentació de l'Any Fabra a Reus han intervingut la regidora d’Ensenyament i Política Lingüística, Maria Dolors Sardà, la directora del Centre de Normalització Lingüística de l’Àrea de Reus Miquel Ventura, Anna Saperas; el president del Centre de Lectura, Jaume Massó, i les membres de l'equip directiu de l'Escola Pompeu Fabra, Maria Rincón i Marta Cortés. Aquest centre escolar organitza diferents propostes conjuntament amb el Centre de Recursos Pedagògics del Baix Camp i altres escoles (Teresa Miquel, Prat de la Riba i Rosa Sensat) i, a més, enguany celebra el 90è aniversari de l'entrada en funcionament de l'escola amb activitats extraordinàries.El Centre de Lectura, que ha organitzat un cicle de conferències a l’entorn d’aquest estudió, va ser un dels principals espais de relació de Pompeu Fabra amb la ciutat de Reus.A la pàgina web municipal pot consultar l’agenda oficial de l’Any Fabra però amb el filtre de Reus per localitzar ràpidament els actes que tinguin lloc a la ciutat.