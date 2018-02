Llibertat amb càrrecs per als detinguts en la baralla multitudinària del Carrilet

Els quatre individus estan acusats de delictes de lesions, atemptat contra agents de l'autoritat i resistència i desobediència

Actualitzada 26/02/2018 a les 17:09

Les quatre persones que, aquest diumenge, van ser detingudes pels Mossos d’Esquadra durant una baralla multitudinària al barri del Carrilet han estat posades en llibertat amb càrrecs després d’haver passat a disposició judicial. Totes quatre estan acusades de delictes de lesions, atemptat contra agents de l’autoritat i resistència i desobediència.En el transcurs dels fets, els quals van desencadenar-se quan faltaven deu minuts per les quatre de la tarda a una zona de bars i van implicar una trentena d’individus de diferents ètnies, dos mossos que intervenien per tal de posar fi a la trifulga resultar ferits lleus. Un dels set vehicles de la policia catalana desplaçat al lloc en resposta a l’avís per la baralla també va patir desperfectes. L’actuació dels efectius dels Mossos d’Esquadra fins dissoldre completament el grup va allargar-se durant prop de mitja hora.