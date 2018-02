La pancarta sobre 'presos polítcs' ja penja al Consell Comarcal del Baix Camp

És fruit d’una moció de la CUP que va rebre els suports de PDeCAT i ERC

Actualitzada 26/02/2018 a les 09:58

De la façana de la seu del Consell Comarcal del Baix Camp penja, des de finals de setmana, la pancarta de «Llibertat presos polítics» que va resultar aprovada en el darrer ple arran d’una moció impulsada per la CUP i que va rebre els suports de PDeCAT i ERC. PSC i Ara van abstenir-se en la votació, on PP i Ciutadans van dir «no».En detall, la proposta plantejava «penjar una pancarta amb el lema Llibertat presos polítics a la façana de la seu de la institució, igual com han fet la majoria d’ajuntaments de la nostra comarca, per tal d’exigir l’alliberament d’aquests». L’Ajuntament de Reus, per exemple, llueix des de fa mesos una pancarta en el mateix sentit a un dels balcons de la façana.Les altres dues mocions plantejades pels cupaires en relació a inventariar els masos de la comarca i a la transformació de la via del tren en tramvia a la costa no van prosperar.