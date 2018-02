L'Hospital Sant Joan aplica propostes de l'auditoria per recuperar l'equilibri

El centre, que preveu 3,5 milions de dèficit al 2017, estrena mesures a la Unitat Sociosanitària i la facturació de medicaments

Actualitzada 25/02/2018 a les 21:26

Una millor atenció als pacients

Vuit punts amb «prioritat alta»

El consorci, quan hi hagi govern

L’Hospital Sant Joan de Reus ha començat a posar en pràctica almenys part de les conclusions que va aportar l’auditoria encarregada a una consultora externa, elaborada al març del 2017 i que tenia com a finalitat principal la de «definir un pla d’acció a implantar a curt termini per a la millora assistencial i el retrobament de l’equilibri econòmic» a l’equipament. Fonts del centre sanitari han detallat al Diari Més que, entre les mesures «més significatives» que ja s’han pres, hi ha «l’ampliació de la Unitat Sociosanitària fins un màxim de 79 llits –72 d’ells en ús permanent– consolidant l’àrea de subaguts amb 17 llits com a alternativa a l’hospitalització convencional» o la «millora del sistema de facturació de la medicació per tal que no es perdi cap ingrés per petit que sigui». Les mateixes fonts precisen que més resultats dels que proposa el document, «els que es considerin pertinents», se seguiran aplicant en els propers mesos.A l’espera de la formulació de comptes que tindrà lloc al març, i pendents també de la creació del futur consorci entre CatSalut i Ajuntament de Reus, les darreres dades facilitades per la regidora de Salut, Noemí Llauradó, en el transcurs del ple del passat desembre, fan preveure al voltant de 3,5 milions d’euros de dèficit per al Sant Joan al tancament de l’exercici 2017.El pla d’acció sorgit de l’auditoria, a què ha tingut accés aquest mitjà, dividia les mesures a introduir al Sant Joan en tres categories: estructurals, d’eficiència i d’increment d’ingressos. Suggeria, en les estructurals, un «canvi del model assistencial» amb el «desenvolupament de decisions per optimitzar la gestió de les estades i dels pacients crònics, i la major ambulatorització quirúrgica» que podria repercutir en fins a 1,3 milions d’euros, a banda de «més control de la despesa farmacèutica», que obriria la possibilitat d’estalviar 1,1 més.L’ampliació de la Unitat Sociosanitària, que ara disposa de 17 llits de subaguts i 62 de convalescència i cures pal·liatives, permet «atendre millor els pacients d’edat avançada i malaltia crònica, els quals abans ocupaven llits d’aguts», apunten fonts del Sant Joan. El pas, anunciat pel propi Hospital el passat maig, ha comportat també el tancament de llits a l’àrea de subaguts en una xifra que des del centre no concreten.Els canvis al sistema de facturació de la medicació, al seu torn, s’englobarien en un capítol en què l’auditoria també detectava que el centre «està assumint costos en fàrmacs que podrien ser estalviats amb l’ús de genèrics i biosimilars, i amb un control de l’ús estès dels Medicaments Hospitalaris de Dispensació Ambulatòria (MHDA) en indicacions que no estan finançades pel CatSalut». Així, el pla d’acció estableix que «la despesa farmacèutica és molt superior a la resta d’hospitals del seu nivell» i que «tot i que en part això es deu al major ús de citostàtics degut a la referència en oncologia, una part important d’aquesta diferència també és deguda al poc ús de genèrics i biosimilars».En la categoria de mesures d’eficiència, les quals tenen «un gran impacte i una gran factibilitat», l’estudi de la situació del Sant Joan especificava 8 punts que repercutirien en un impacte d’1,9 milions d’euros: reorganitzar el servei d’urgències i adequar els professionals a l’activitat, disminuir el nombre de guàrdies mèdiques de 17h a 22h, adequar el nombre d’acceleradors lineals a l’activitat, adequar recursos de Drogodependències al finançament, adequar recursos de Medicina de l’Esport al finançament, limitar la despesa de pròtesis al finançament, eliminar la retribució del descans d’urgències i adequar l’ús de fungible en laparoscòpies i fàrmacs d’anestèsia. Tots 8 estaven etiquetats com de «prioritat alta». També «altres mesures addicionals que no s’han quantificat econòmicament en detall» i entre les quals hi havia limitar la petició de proves a radiologia i laboratori o «renegociar el conveni laboral per tal d’acostar-se al conveni del Siscat». En aquest sentit, els treballadors van signar al desembre un nou acord 2017-2019 que els ha permès mantenir el conveni propi però on el cobrament de les DPO ha quedat vinculat als resultats econòmics.En darrer terme, dins l’apartat de mesures per a l’’increment d’ingressos hi havia incrementar l’activitat contractada pel CatSalut desallotjant llistes d’espera, captant-la del CMQ o augmentat la penetració al territori. Del total de propostes, el centre no s’ha pronunciat fins al moment sobre quines es traslladaran a la realitat i quines no.En relació a la creació del futur consorci que assumeixi concert, treballadors i lloguer de l’Hospital Sant Joan, fonts del Departament de Salut consultades pel Diari Més apuntaven la setmana passada que «en aquests moments estan treballant conjuntament el CatSalut, l’Ajuntament i els professionals de l’Hospital en tots els elements laborals, econòmics i jurídics per a la creació del nou consorci sense que a hores d’ara hi hagi un calendari tancat per a la seva posada en funcionament». Les mateixes fonts explicaven que «haurà de ser el govern de la Generalitat qui aprovi la creació del nou consorci». El pressupost consolidat de l’Ajuntament, que quedarà aprovat a l’abril, contempla una partida per al Sant Joan.