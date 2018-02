Fins a 160 gossos passegen el civisme i el respecte per l'entorn en prop de 4 km

La cita precedeix, un any més, la celebració de la fira Bestial, que tindrà lloc del 17 al 18 del proper mes de març de nou a les instal·lacions de FiraReus

Campanya de xipatge

Un total de 160 gossos van prendre part, ahir, en una passejada Bestial que va recórrer els ja habituals 3,8 quilòmetres al municipi, amb sortida i arribada a la plaça de l’Univers, per anunciar la tornada de la fira on es poden trobar tots els productes relacionats amb el món de les mascotes i també alguns animals de companyia.La cita, una vegada més, tenia com a objectiu conscienciar de la importància del civisme tant per als propietaris dels animals, com per als ciutadans amb qui a diari es comparteix la via pública. Per això, els assistents havien de demostrar durant l’activitat el respecte per l’entorn i els vianants, acreditar que el seu animal portés xip i assegurar-se que seguia el recorregut prèviament marcat per l’organització, a més de dipositar les dejeccions dels gossos al contenidor de rebuig tal com és pertinent. La corretja i, en el cas dels potencialment perillosos, també el morrió, van ser de nou obligats en un esdeveniment que va repetir aturada tècnica per tal que mascotes i propietaris poguessin descansar i hidratar-se abans de continuar les prop de dues hores de passejada previstes. L’any passat s’havien sumat a aquest recorregut fins a 150 gossos amb els seus propietaris, una xifra molt similar a la que va registrar-se ahir.La fira Bestial, saló de la mascota, se celebrarà el 17 i el 18 de març a FiraReus. Un dels seus trets més característics és el catàleg d’activitats que contempla des de desfilades de moda fins a tallers infantils, entre d’altres, i de la qual encara no s’ha desvetllat la programació per a aquest 2018.La passejada que precedeix la fira Bestial ha resultat especialment oportuna enguany, pocs mesos després que l’Ajuntament posés en marxa una campanya d’identificació i xipatge d’animals de companyia que va servir per censar-ne, en els primers vuit mesos, fins a 2.466.