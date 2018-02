Una multitudinaria baralla acaba amb quatre detinguts i dos Mossos ferits

La trifulga ha involucrat una trentena de persones, algunes d’elles amb pals, i un dels vehicles policials desplegats pels fets també ha patit desperfectes

Expectació entre els veïns

Una trentena de persones de diferents ètnies han donat lloc, a primera hora de la tarda i a la zona del Carrilet, a una baralla multitudinària que s'ha saldat amb un total de quatre detinguts i amb dos agents dels Mossos d’Esquadra ferits. Alguns dels involucrats en la disputa, tal com precisen fonts de la policia catalana, duien pals i haurien colpejat aquests dos mossos mentre duien a terme una intervenció amb la finalitat de separar els implicats en la baralla i posar fi a l’enfrontament.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat, una vegada han rebut l’avís quan tot just faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda, fins a set dotacions dels Mossos d’Esquadra. Segons han concretat les mateixes fonts, un dels vehicles policials que ha participat en l’operatiu també ha patit danys, que vindrien donats per haver rebut cops, en el transcurs de la trifulga.Els motius que han originat la disputa multitudinària, amb prop de 30 implicats, no han transcendit. Aquesta, però, hauria arrencat a tocar d’un dels nombrosos bars que es troben localitzats a l’entorn del Carrilet, un punt relativament cèntric al municipi i on darrerament la policia catalana ha hagut d’intervenir per altres baralles.El negoci es trobava en aquest moment obert i acollia clientela al seu interior. La baralla, per les seves dimensions, ha aixecat una forta expectació al voltant de l’establiment, on s'han aplegat alguns veïns encuriosits per l’aparatosa escena.L’arribada dels Mossos d’Esquadra ha desembocat en la detenció de quatres persones que, en aquest moment, es trobaven participant en la baralla al Carrilet. L’actuació dels efectius de la policia catalana fins dissoldre completament el grup s'ha allargat a la zona durant prop de mitja hora.