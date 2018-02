La passejada canina de la fira Bestial aplega 160 participants

És l’acte que ha encetat la programació de la novena edició d’aquesta fira

Actualitzada 25/02/2018 a les 16:25

Fins a 160 persones i mascotes han participat en la tradicional passejada de gossos, que dóna la benvinguda a la novena edició de la fira Bestial, Saló de la Mascota. L’acte ha tingut lloc aquest matí a la plaça de l’Univers de Reus. En total, els participants han recorregut 3,8 quilòmetres, un passeig que han realitzat en unes dues hores aproximadament i ha tingut una parada tècnica per a que els animals poguessin descansar i beure aigua. Aquest esdeveniment té com a objectiu conscienciar de la importància del civisme tant per als propietaris dels animals, com per als ciutadans amb qui es comparteix la via pública. Aquest acte és el preludi del Saló de la Mascota que tindrà lloc a la fira de Reus els dies 17 i 18 de març.