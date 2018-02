Uns 85.300 reusencs estan cridats a votar als pressuposts participatius

A participa.reus.cat, hauran d’escollir 2 projectes grans i 4 petits entre 43 de seleccionats per repartir els 750.000 euros que s’invertiran íntegres al 2018

Actualitzada 22/02/2018 a les 20:34

Punts físics i personal d’atenció

○ Una zona verda a Mare Molas

○ Arranjar la plaça de la Sagrada Família

○ Un part de nens a la petanca del barri Montserrat

○ Il·luminar els passos de vianants de les vies ràpides

○ Arranjar i ampliar les voreres del Camí de Valls

○ Una zona infantil al barri Monestir

○ Llum i vigilància al camí de la Pedra Estela

○ Enrajolar el carrer Antoni Fabra i Ribas

○ Millores a la plaça de la Cultura de la Pau

○ Un parc infantil al solar del carrer Capafons

○ Més enllumenat i millores al barri Mas Iglesias

○ Arbres, papereres, bancs i bus a la urb. Bellissens

○ Arranjar el barranc del barri Montserrat

○ Senyalitzar els camins del voltant de Reus

○ Més enllumenat a la riera Miró i altres carrers

○ Desfibril·ladors a carrers concorreguts

○ Un pipican al carrer Vilafortuny

○ Canvi de llums al carrer Escultor Modest Gené

○ Traslladar el transformador del barri Immaculada

○ Una ludoteca

○ Jardineres i decoració als passejos

○ Ampliar voreres al barri del Carrilet

○ Un ‘pumptrack’

○ Adaptar els parcs infantils

○ Enllumenat, seguretat, neteja i manteniment

○ Una tanca a la zona infantil del carrer Àngel Guimerà

○ Tancament nocturn del jardí d’Àngel Guimerà

○ Reurbanitzar la vorera a l’Escola Maria Cortina

○ Arreglar l’’stakepark’

○ Tancament de jardins a diferents places

○ Reestructurar l’espai a l’accés a la urb. Sant Joan

○ Arranjar una vorera a la riera de l’Escorial

○ Punts de recàrrega de cotxes elèctrics

○ Un parc per a famílies

○ Un frontó

○ Millores al parc de gossos del Velòdrom

○ Un parc de gossos a Mas Abelló

○ Asfaltar el carrer dels Gegants

○ Pavimentar la plaça Bisbe Grau

○ Millorar el reg de la plaça de la Festa Major

○ Remodelar la zona del trenet

Fins a 85.293 veïns de Reus, els empadronats majors de 16 anys, estan cridats a votar en el procés ciutadà obert per repartir els 750.000 euros dels primers pressupostos participatius impulsats al municipi. Podran escollir-ne 6 entre un total de 43 projectes: 2 hauran de ser dels etiquetats com a grans –que requeririen entre 50.001 i 150.000 euros– i 4 dels petits –per sota dels 50.000. Les propostes, que es poden consultar a la plataforma participa.reus.cat i mostraran en viu el recompte de suports, es presentaran també de manera pública els dissabtes 3 i 10 de març, de 10 a 12 del migdia i a la sala d’actes de l’antic Hospital Sant Joan. Les explicaran els seus mateixos autors, els que van plantejar-les en la primera fase de recollida d’idees d’on han sortit les 43 que es voten ara.Les 6 opcions més votades a la categoria petits projectes i les 3 primeres de la categoria grans projectes quedaran assegurades. La previsió de 750.000 euros s’invertirà íntegra, de tal manera que si els 9 projectes no arribessin a aquest topall, el llistat correria fins a completar la xifra. I les iniciatives s’executaran al llarg del 2018. Algunes de les propostes, les de major envergadura, plantegen ara només una fase ja que la seva materialització exigia un import superior als 150.000 euros. El termini per a votar s’obre el 26 de febrer i acabarà el 18 de març.Votar és possible a través de l’ordinador i també de dispositius mòbils, sempre al web participa.reus.cat. L’Ajuntament de Reus instal·larà espais informatius sobre aquestes 43 opcions finalistes i on també es podrà exercir el vot de manera presencial. Centres Cívics, Biblioteques Municipals, Mercats de Reus, tant l’antic com l’actual Hospital Sant Joan de Reus, l’OAC i el Casal de Joves acolliran aquests punts, dotats de personal que oferirà ajuda, diferents dies.Al grup de grans projectes, dels que es poden triar 2, n’hi ha 15. I a la categoria de petits projectes, on se’n poden triar 4, n’hi ha un global de 27. La regidora de Participació, Montserrat Flores, explicava dijous que «la majoria tenen a veure amb qüestions relacionades amb la via pública o l’enllumenat» i destacava el fet que «moltes, tot i que registrades amb el nom i cognom d’una persona, són el fruit d’una reflexió col·lectiva». També n’hi ha sobre salut, esports o cultura. El projecte més barat requeriria 6.000 euros i el més car, 150.000.