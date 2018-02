L'Ajuntament inverteix 60.000 euros en l'arranjament de la font de la plaça del Canal

Els treballs, que ja s’han iniciat, tenen un termini d’execució previst de 3 mesos

Actualitzada 23/02/2018 a les 10:35

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els treballs de millora de la font de la plaça del Canal, els quals han estat adjudicats per 60.000 euros a Talleres Valero Reus S.L. Les obres, que es preveu que durin tres mesos i es realitzen sota direcció tècnica de la Brigada Municipal, consisteixen en l’arranjament del vas exterior del sortidor d’aigua. L’objectiu és millorar la imatge de l’entrada a la ciutat des de la carretera de Salou. Cal dir que la font s’havia malmès com a conseqüència del pas del temps i a causa dels productes utilitzats per al manteniment de l’aigua.El sortidor de la plaça del Canal està format per dos vasos a diferent nivell. L’actuació es realitzarà a la pell exterior del vas superior. Es tracta d’un vas de formigó, el perímetre exterior estava revestit amb xapa d’acer patinable. La intervenció preveu la neteja i reparació puntual del vas i la instal·lació d’un nou revestiment amb panells de fibra de vidre, especialment formulats per resistir els productes utilitzats per al tractament de l’aigua. Els panells es col·locaran sobre un rastell d’acer inoxidable.