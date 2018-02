firaReus inicia la programació de Bestial amb la passejada de gossos

L’activitat tindrà lloc aquest diumenge 25 de febrer a partir de les 10.30 hores i sortirà des de la plaça de l’Univers

Actualitzada 23/02/2018 a les 20:44

firaReus organitza la tradicional passejada de gossos amb motiu de la 9a edició de la fira Bestial, Saló de la Mascota. L’activitat, que tindrà lloc aquest diumenge 25 de febrer a partir de les 10.30 hores, compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i l’Última llar. Amb aquest esdeveniment, que ja s’inicia l’activitat de la fira Bestial que se celebrarà el 17 i 18 de març a les instal·lacions de firaReus.El passeig, que recorrerà els carrers de Reus amb un itinerari de 3,8 km, es podrà completar en dues hores aproximadament. Aquest recorregut compta amb una parada tècnica perquè els animals puguin descansar i beure aigua. El punt d’inici i d’arribada serà la plaça de l’Univers. En aquesta zona s’instal·larà una carpa que servirà per lliurar els dorsals, abans de l’inici de la passejada, i també per entregar els premis al final.L’esdeveniment té com a objectiu conscienciar de la importància del civisme tant per als propietaris dels animals, com per als ciutadans amb qui es comparteix la via pública.Per a participar és imprescindible que els gossos portin xip i es respecti l’itinerari establert per l’organització. Les persones hauran de dur l’animal de companyia amb corretja o cadena i hauran de recollir i llençar les dejeccions al contenidor de rebuig. Els gossos de raça potencialment perillosa hauran de portar morrió per a participar a l’activitat.La inscripció és gratuïta i es pot formalitzar a través del següent d'un enllaç