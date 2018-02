El reusenc David González representarà Tarragona al certamen Míster Internacional Espanya

El jove té 29 anys i treballa com a operador de planta a Repsol

Actualitzada 23/02/2018 a les 15:41

La demarcació de Tarragona ja té representant per al concurs Míster Internacional Espanya 2018. Es tracta de David González Astasio, un jove de Reus de 29 anys que treballa com a operador de planta al complex que té Repsol a la Pobla de Mafumet.El jove que representarà el territori en aquest famós certamen de bellesa és una persona esportista. Les seves principals aficions són jugar al futbol i practicar Crossfit, l’esport que practica actualment. També és un amant dels esports d’aventura –com l’snow i les vies ferrades- i una de les seves passions és viatjar.La propera edició del certamen nacional Míster Internacional Espanya se celebrarà el proper 5 de maig a l'illa de Tenerife. Concretament tindrà lloc al municipi de Los Realejos en el marc de la programació de les seves festes patronals. Els cinquanta-dos candidats representants d’arreu de l’estat, entre els quals es troba el reusenc, realitzaran durant una setmana en aquesta localitat les proves per tal d’obtenir una plaça a la semifinal de la gala final.