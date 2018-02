Aprofita que té les claus de la seva veïna per robar-li les joies

L'arrestat, veí de Reus, ha quedat en llibertat amb càrrecs, juntament amb dos còmplices que les havien venut a una botiga de compravenda

Actualitzada 23/02/2018 a les 16:11

El Mossos d’Esquadra de Reus van detenir ahir dijous, un home de 44 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Reus, com a presumpte autor d’un robatori amb força. Els mossos també van detenir els dies 20 i 21 de febrer, dos homes de 22 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de receptació.La unitat d’investigació de la comissaria de Reus va obrir el cas a partir de la denúncia d’una veïna del municipi que va explicar als agents que, a principis del mes de febrer, algú li havia entrat a casa sense forçar cap accés i li havien robat unes joies.Els mossos van fer la inspecció de l’immoble i van comprovar que no hi havia cap senyal de forçament. Els agents van continuar la investigació i van aconseguir localitzar bona part de les joies sostretes en una botiga de compravenda del municipi.Les gestions d’investigació dels mossos van permetre localitzar entre els dies 20 i 21 de febrer dos homes relacionats amb el cas. Un cop analitzades les dades, els agents van concloure que aquests dos individus s’havien encarregat de vendre les joies que un tercer home havia robat. Per aquest motiu, els mossos els van detenir per un delicte de receptació.A partir d’aquestes detencions, els mossos van fer més gestions i van aconseguir detenir el presumpte autor del robatori. Es tractava d’un veí de la víctima que en el passat, amb l’excusa d’ajudar-la, havia aconseguit disposar temporalment de les claus de la casa. Llavors, s’hauria fet una còpia de les claus i les va fer servir, el passat 2 de febrer, per cometre el robatori.Els dos detinguts per receptació van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria amb el compromís de presentar-se quan siguin requerits davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus que instrueix el cas. Quant al detingut per robatori amb força, ha passat avui a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs.