Un miler de persones es manifesten en defensa del sistema de pensions

La Marea Pensionista del Camp de Tarragona ha organitzat, a la plaça del Prim, una cita que s'ha repetit en diverses ciutats del país

Actualitzada 22/02/2018 a les 19:06

«Pretenen que sigui una ajuda»

Crema de cartes

Prop d’un miler de persones s'han reunit a la plaça del Prim per protestar en defensa d’un sistema públic de pensions dignes. La convocatòria, promoguda per la Marea Pensionista del Camp de Tarragona, també ha servit per mostrar el rebuig al darrer i insuficient augment de les pensions, que pujaran un 0,25%, així com les retallades en sanitat, educació o ajudes socials. Per tot plegat, temen que això suposi un risc per a l’estat del benestar mentre s’aposta per potenciar les empreses privades i els «pocs que tenen molts diners, mentre els que som molts tenim poc».Des del col·lectiu pensionista del Camp asseguren que la manifestació d’avui serveix per «dir prou», i defensen que és «el començament d’un camí en el qual volem garantir el manteniment del servei públic de pensions». Afegeixen, també, que alcen la veu per dir «no» a l’empenta que s’està donant «a favor de la banca privada». La majoria de les gairebé mil persones que es s'han citat avui a la plaça Prim eren jubilats i pensionistes, però han deixat clar que la seva no és, només, una lluita de present: «Defensem un sistema de pensions digne per a nosaltres però també per als fills i néts que vénen darrere», ha reblat un dels portaveus de la Marea Pensionista.Durant la concentració s'ha procedit, també, a la lectura d’un manifest. Aquest s'ha mostrat molt crític amb la política social que estan duent a terme els governs, no només a l’Estat espanyol. El col·lectiu defensa que la situació en la qual es troba el sistema de pensions, sumat a les retallades generalitzades, posa en perill l’estat del benestar. Mantenen que el darrer augment suposa una «rebaixa de la retribució». Alerten, a més, que els polítics «pretenen que això només sigui una ajuda, però en cap cas el que ha sigut el sistema de pensions públiques en l’estat del benestar». A més, denuncien que els «posen por» per passar-se a un pla de pensions privat.En el mateix manifest s'ha posat de relleu el malbaratament dels fons dels governs, assegurant que «el que roben, el que malgasten i el que evadeixen suma més de 160 mil milions d’euros». Segons la Marea Pensionista, aquesta xifra serviria per «cobrir folgadament les necessitats socials que ens estan retallant».En la concentració de protesta en favor de les pensions, alguns dels participants han realitzat un acte molt simbòlic, que ha consistit en cremar la carta que la ministra d’Ocupació i Seguretat Social Fátima Báñez els va enviar comunicant l’augment del 0,25%, el que suposa cobrar tres euros més mensualment.Més enllà de jubilats i pensionistes, a la concentració hi han pres part agrupacions sindicals com UGT i CCOO i representants de grups polítics municipals com el PSC o la CUP. Amb tot, el col·lectiu s'ha definit com «transversal, som persones i no banderes», i han recordat que «són els partits els que s’han de mullar per trobar una solució».