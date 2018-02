Un cotxe es precipita des de la plaça de la Pastoreta al pàrquing

El conductor, de 40 anys, ha donat negatiu a la prova d'alcoholèmia i drogues

Actualitzada 22/02/2018 a les 19:52

Un vehicle s'ha precipitat avui, quan passaven 11 minuts de les quatre de la tarda, des de la rotonda entre l'avinguda de la Salle i el carrer de Misericòrdia a la rampa que dóna accés al pàrquing municipal de la Pastoreta. El cotxe, un Mercedes 180, ha travessat la tanca de vidre i metall que divideix la vorera de l'entrada a l'aparcament i ha saltat el desnivell fins quedar bolcat just davant la barrera.El conductor, de 40 anys, viatjava sol en el moment dels fets i ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues que se li han practicat. L'accident, tot i que aparatós, no ha deixat ferits però sí que ha generat una gran expectació entre els vianants.Fonts municipals detallaven al punt de les cinc de la tarda que, tot i que aquest carril d'entrada a l'aparcament ha quedat inutilitzat mentre es duu a terme la retirada del vehicle, en tot moment ha estat possible sortir del pàrquing amb normalitat. Les causes de l'accident encara no s'han determinat.