L'autobús urbà arribarà, per primera vegada, a la urbanització Sant Joan

Els veïns es mosten molt satisfets amb l’anunci, que dóna resposta a una demanda que «portem vint anys reclamant»

Actualitzada 22/02/2018 a les 08:43

Trobar la millor solució

La urbanització Sant Joan comptarà amb un servei d’autobús urbà per tal que arribi regularment a partir del mes de març. Aquesta és la principal intenció de l’Ajuntament de Reus, a través de l’empresa municipal Reus Transport, que ha decidit ampliar la cobertura per tal d’arribar a aquesta zona de la ciutat. Actualment, només la línia 32, que uneix la plaça de les Oques amb el Cementiri, passa prop de la zona, ja que és la línia que arriba fins a l’escola La Vitxeta. Ara, però, Reus Transport instal·larà una parada dins de la urbanització.Aquesta ampliació del servei per donar cobertura als veïns de la zona respon a la petició dels mateixos habitants de la urbanització. Juan Fe, president de l’associació de veïns de la urbanització Sant Joan, assegura que «portem vint anys reclamant» la seva arribada, per això considera que l’ampliació del servei per tal de donar cobertura a la zona «és una notícia molt positiva». Fe explica que «hi ha molta gent gran a la urbanització, i fins ara havien d’anar a peu fins a la Fira per agafar l’autobús», i afegeix que «al menys, amb l’ampliació del servei, s’estalviaran fer aquest trajecte caminant».Segons el president de l’associació de veïns, cada vegada que havien demanat als diferents governs municipals l’arribada de l’autobús, aquests els havien dit que «no era viable». En parlar amb l’actual alcalde, Carles Pellicer, aquest es va comprometre a buscar una solució: «Em va dir que no em podia assegurar res però que ho estudiarien», relata Fe.El batlle reusenc defensa queel consistori «hem treballat per trobar la millor solució per atendre les demandes dels veïns». La solució, doncs, ha estat la d’ampliar el servei d’autobús urbà ja existent per tal que els vehicles entrin a la urbanització, on només caldrà instal·lar una parada.Marc Arza, regidor d’Urbanisme i president de Reus Transport, explica aquesta decisió al·legant que en d’altres zones de la ciutat «ho hem solucionat amb iniciatives innovadores». Davant l’estudi de possibilitats per satisfer les demandes dels veïns de la urbanització Sant Joan, l’ens municipal encarregat de l’autobús urbà s’ha decantat per «oferir una alternativa viable», sempre atenent i tenint en compte «els recursos disponibles per part de Reus Transport».Si es compleix amb el termini, principal objectiu marcat per l’Ajuntament, el servei d’autobús per a aquesta zona de la ciutat començaria a funcionar, amb regularitat, aquest proper mes de març.