El vigent pla director de l'Aeroport preveia 4.400.000 viatgers al 2020

De la Serna anuncia un nou document i inversions «lligades a la demanda»

Actualitzada 22/02/2018 a les 11:50

La programació del DORA

El pla director de l’Aeroport de Reus 2006-2013, el que Foment manté com a vigent al seu lloc web, fixava per a l’horitzó del 2020 una previsió de 4.400.000 passatgers anuals, amb 2.893 viatgers i 19 aeronaus per hora a la capital del Baix Camp. El document, aprovat en un moment de bonança econòmica i poc després que l’aeròdrom superés la barrera del milió de passatgers, detallava que «s’espera que per al cas més probable de desenvolupament de l’Aeroport al 2020 es produeixin 50.036 operacions l’any». L’equipament va tancar 2017 amb 1.022.964 viatgers que representen un increment del 25% respecte al 2016 i 16.023 operacions, un 10% més. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, va anunciar dimarts a preguntes d’ERC un nou pla director per a l’Aeroport de Reus, quan l’anterior manté encara qüestions per resoldre.L’increment de l’ús contemplat al vigent pla director va fer programar –i executar en part– intervencions orientades a ampliar la capacitat de l’Aeroport de Reus. El pla establia «la necessitat d’ampliar la terminal de passatgers, l’aparcament, el bloc tècnic l’edifici terminal de l’aviació general i els diferents sistemes d’abastiment». La major part de les inversions es van dur a terme abans del 2010, quan s’inauguraven millores com la nova terminal de sortides.De la Serna apuntava dimarts «22 milions» previstos al Document de Regulació Aeroportuària (DORA) 2017-2020 i deia que «respondrem a la demanda».