El Consell Comarcal del Baix Camp penjarà una pancarta pels presos polítics

Actualitzada 22/02/2018 a les 18:34

El ple del Consell Comarcal del Baix Camp va aprovar, en sessió d’aquest dimarts, una moció impulsada per la CUP que portarà l’òrgan a col·locar, a la façana de l’edifici que l’acull, una pancarta de Llibertat presos polítics. El detalla, a través de la proposta, la Candidatura d’Unitat Popular instava el Consell Comarcal a «penjar una pancarta amb el lema Llibertat presos polítics a la façana de la seu de la institució, igual com han fet la majoria d’ajuntaments de la nostra comarca, per tal d’exigir l’alliberament d’aquests». En la votació, la iniciativa va rebre el «sí» de PDeCAT, ERC i CUP; el «no» de PP i Ciutadans; i PSC i Ara Reus van abstenir-se.Les altres dues mocions plantejades pels cupaires –l’ordre del dia només en va incloure tres, totes elles de la CUP– en relació a «la realització d’un catàleg per inventariar tots els masos de la comarca, amb l’objectiu de conèixer aquest patrimoni, però sobretot per tenir un instrument que permeti potenciar socioeconòmicament els municipis a partir de l’explotació econòmica d’aquests» i a la transformació de la via del tren en tramvia a la costa no van prosperar.Fonts del Consell Comarcal expliquen que l’òrgan ja disposa de la pancarta i que té previst col·locar-la «en els propers dies». En aquest sentit, l’Ajuntament de Reus també va penjar, fa uns mesos, una pancarta en referència a Llibertat presos polítics.En el transcurs del mateix ple, els regidors d’ERC Noemí Llauradó i Jaume Valls van deixar la seva acta. En el cas de Llauradó, la situació es dóna per la seva nova condició de diputada. Pel que fa a Valls, regidor a Montbrió, serà rellevat a l'abril per Ernest Roigé, que ho és de Riudoms, per la política d’ERC de propiciar la representació dels diferents municipis.