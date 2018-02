El Cafè de Reus viurà un canvi d'aspecte i vol reobrir en tres mesos

El PP critica que «el govern plantejarà una carència d’un any sense cobrar lloguer en el proper ple» i manté que «el local ha d’acollir usos municipals»

El local del Cafè de Reus, tancat des de fa poc més d’un any, preveu reobrir en tres mesos en mans del xef Joan Urgellès i de l’Espai Prioral. L’establiment, tal com explica Urgellès, «viurà una remodelació interior, un rentat de cara integral» i tornarà a presentar-se al públic «amb una barra de pintxos, cerveses, copes de vi i tapes». Abans, però, caldrà acabar de completar els tràmits engegats l’estiu del 2017 i que preveien el traspàs dels baixos de propietat municipal ubicats al carrer Metge Fortuny, els quals arrosseguen encara el deute per quotes impagades de l’anterior arrendatari que va abaixar la persiana després de no poder fer-hi front.Per consumar el pas, i tal i com es va acordar en el ple del 6 de juliol de l’any passat, l’Ajuntament va establir una sèrie de punts vinculats al «pagament de rendes, taxes d’ocupació de via pública i de recollida d’escombraries impagades, així com despeses pendents a la recaptació», entre altres. A preguntes del grup municipal del PP, en el ple de l’1 de desembre, el govern va exposar un termini perquè els nous explotadors s’ajustessin a aquestes condicions que expirava el passat 17 de gener. La qüestió passarà aquest dilluns per comissió informativa i estarà present, així, en el ple que es convoqui previsiblement per a divendres de la setmana vinent. El PP denuncia que el que es tractarà en aquest àmbit és «concedir una carència d’un any en el pagament del lloguer» i «cobrar, d’entrada, únicament el deute pendent», que la formació fixa en «entre 20.000 i 30.000 euros».El portaveu popular Sebastià Domènech critica que «tot i que en un principi ens van dir que el canvi d’arrendatari es faria en només sis mesos, no ha estat així» i que, com a conseqüència d’això, «l’Ajuntament ha deixat de cobrar uns ingressos que podria haver rebut si el local estigués ja obert i, a sobre, proposarà aprovar ara tot un any de carència durant el qual tampoc no cobrarà cap lloguer».En el mateix sentit, des del grup municipal del PP valoren que, «de qualsevol manera, la nostra proposta sempre ha estat que el Cafè de Reus deixés de ser un bar i es recuperés per a dependències municipals, on podríem haver estudiat col·locar serveis per a la ciutadania». I que «el que s’hauria d’haver fet és que l’anterior arrendatari tanqués, que la llicència es donés de baixa i, a partir d’aquí, amb calma, mirar què era més convenient i que podria fer l’Ajuntament de Reus amb un local que és seu. I no mantenir la llicència com fos per tornar a fer-hi un bar».