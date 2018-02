La Guàrdia Urbana de Reus incorpora una nova furgoneta d'atestats

Properament s'incorporaran quatre cotxes patrulla i una furgoneta de transport

Actualitzada 21/02/2018 a les 15:16

Renovació de la flota

La Guàrdia Urbana de Reus ha adquirit una nova furgoneta d’atestats per millorar el servei que presta a la ciutadania. El nou vehicle estarà dotat amb l’equipament i la tecnologia necessària per funcionar com a oficina mòbil, d’acord a la política de proximitat del cos municipal de seguretat. La furgoneta és el primer vehicle que substitueix la Guàrdia Urbana en el marc del procés de renovació de part del seu parc mòbil . L’Ajuntament ha publicat aquest dimecres la licitació de quatre cotxes patrulla.La nova furgoneta es destinarà principalment a l'assistència en accidents de trànsit, per atendre de manera adequada els implicats en els sinistres, i poder elaborar la documentació necessària en aquests serveis. Així mateix, la furgoneta també s'utilitzarà per realizar proves d'alcoholèmia i drogues a conductors en dispositius específics. Per la seva polivalència, el vehicle també desenvoluparà tasques d'oficina mòbil de denúncies, la qual cosa millorarà l'atenció i el servei de proximitat de la Guàrdia Urbana; i s’afegeix als serveis de proximitat que del cos de seguretat, com el patrullatge a peu dels agents i les comissaries externes de proximitat.La furgoneta és el primer vehicle de la flota que renova la Guàrdia Urbana. Properament té previst adquirir quatre vehicles patrulla i una furgoneta de transport de persones, per substituir aquells vehicles amb més quilometratge, que presenten pitjors condicions i tenen un cost de reparacions major.