L'Ajuntament realitza una prova pilot de suport a la gent gran resident a 17 pisos de la Patacada

Els llogaters dels habitatges reben atenció personalitzada per detectar si necessiten algun dels serveis que s'ofereixen des de la Regidoria de Benestar Social

Actualitzada 21/02/2018 a les 11:21

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Reus dóna suport a 17 habitatges de lloguer de l'edifici del Carme, situat a la plaça de la Patacada, habitats per persones majors de 65 anys. Es tracta d'una prova pilot de pisos amb serveis per a gent gran, que es vol estendre a altres promocions de la ciutat en un futur. La majoria d'aquests habitatges de protecció oficial provenen de la bossa assequible, a la qual poden accedir les persones amb uns ingressos entre 6.000 i 12.000 euros a l'any.Els llogaters d'aquests disset habitatges reben una atenció personalitzada per tal de detectar si necessiten algun dels serveis que s'ofereixen des de la Regidoria de Benestar Social, com per exemple teleassistència o ajut a domicili. També es beneficien, de forma gratuïta, d'una neteja en profunditat del pis dos cops a l'any. Per altra banda, participen de diverses activitats municipals. Per exemple, l'any passat van participar del taller de cuina saludable, organitzat pel Pla Local d'Inclusió Social (PLIS), que té com a objectiu promoure l'aprofitament alimentari i l'estalvi econòmic.