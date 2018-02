Els Xiquets de Reus estrenen una aplicació per gestionar l'assistència

‘Appsistència’ és una eina de «contacte intern» que ja utilitzen diverses colles castelleres a Catalunya

Actualitzada 20/02/2018 a les 21:50

Més que control d’assistència

Captació de socis

Els Xiquets de Reus han donat el tret de sortida a la nova temporada posant en marxa l’ús d’una aplicació que permetrà gestionar l’assistència als assajos i a les actuacions. Es tracta d’Appsistència, una eina que ja utilitzen diverses colles. Lluís Pallejà, president dels Xiquets, la defineix com una aplicació «de contacte intern» pensada per a millorar i facilitar la comunicació i gestió dels castellers de l’entitat. Pallejà explica que «abans d’incorporar l’aplicació ho gestionàvem tot per xarxes socials», fet que acabava complicant la feina de recopilació de dades dels membres de l’entitat i de tenir un control de l’assistència. Per tal d’utilitzar-la, cada casteller haurà de registrar-se i incorporar les seves dades. A l’aplicació, hi trobarà la informació i horaris de cada assaig i actuació, al qual haurà de respondre si hi assistirà o no.Appsistència també la podran utilitzar persones que no formin part de la colla, tot i que «no podran interactuar» i només li servirà per «informar-se sobre hores i places d’actuació», explica Pallejà. Per a la colla l’aplicació serà clau, ja que permetrà als caps tenir «efectivitat per saber amb qui comptem», i al casteller «trobar moltes respostes a preguntes que es pot formular».Lluís Pallejà relata que la idea d’incorporar aquesta eina va sorgir a l’equip tècnic, «es van valorar tres opcions i se’n va escollir una» a l’assemblea general que els Xiquets van celebrar aquest divendres passat. L’única problemàtica que va presentar l’elecció d’Appsistència va ser que fos de pagament. El president de la colla defensa que «el fet que sigui de pagament assegura un millor funcionament».L’aplicació que han estrenat els Xiquets també permetrà gestionar les posicions dels castellers en les estructures. Això significa que «el casteller podrà veure al seu mòbil un dibuix del castell amb la seva posició ressaltada», fet que l’ajudarà a ubicar-se sense haver de preguntar a cada construcció. Aquest és un més dels motius que va valorar la junta, ja que «a nivell tècnic ho tenien molt clar».De moment, Appsistència s’ha pogut utilitzar en l’assaig que la canalla va realitzar ahir, el primer de la temporada. Aquest divendres, els Xiquets iniciaran els de tronc, però no serà fins el tres de març quan s’iniciaran els assajos generals. La primera actuació serà el proper dissabte set d’abril.Un dels principals objectius, confessa Pallejà, és «la captació de socis» per poder potenciar el «component social, que és molt important».