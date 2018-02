Els alumnes de set escoles podran triar entre tres instituts

La resta de centres de la ciutat mantindran, com a mínim durant el curs 2018-2019, la doble opció d’institut que reivindicaven

Actualitzada 21/02/2018 a les 09:59

Un total de set escoles de la ciutat, les que es troben ubicades a la zona sud i que es corresponen amb Eduard Toda, Isabel Besora, Rosa Sensat, Rubió i Ors, Teresa Miquel, Sant Bernat Calbó i Marià Fortuny estrenaran, per primer cop aquest curs, adscripció triple: tindran garantida una plaça per accedir a primer d’ESO als instituts Salvador Vilaseca, Roseta Mauri o Josep Tapiró. La mesura representa un pas especialment important per a Sant Bernat Calbó i Marià Fortuny, els dos únics col·legis que, històricament, havien disposat només de l’alternativa de l’Institut Josep Tapiró. La resta d’escoles, les de la zona sud, mantindran l’adscripció doble amb els instituts Baix Camp, Gaudí, Domènech i Montaner i Gabriel Ferrater. I les AMPA i el global de la comunitat educativa guanyaran pes en la definició del futur model que s’apliqui al municipi.El Departament Ensenyament va comunicar ahir, en el transcurs d’una reunió en la qual van prendre part representants de l’Ajuntament, directors dels centres i membres de les AMPA, aquest replantejament, que ha arribat després de la mobilització impulsada per grups de pares, en les últimes setmanes, contra l’adscripció única. I com a fruit, també, d’«un seguit de trobades mantingudes» amb la regidoria d’Ensenyament. En aquest sentit, la regidora Maria Dolors Sardà expressava ahir que «ens alegrem que el Departament hagi reconsiderat el tema de les adscripcions i hagi tingut en compte algunes de les consideracions que havíem fet en relació amb determinades escoles».El nou format estarà vigent, com a mínim, aquest proper curs 2018-2019, i possiblement també el següent tot i que pendent d’estudi. I vol abordar l’increment d’alumnes que fan el salt a l’Educació Secundària Obligatòria i que està previst que es redueixi en un marge aproximat de quatre anys. Un «boom», explicava ahir la regidora d’Ensenyament, a què s’ha de fer front «en les millors condicions que es pugui fer». Garanteix, tal com detallava Sardà, «l’equitat i l’equilibri» entre els centres del municipi i «resol la demanda d’una part de les escoles que volien més opcions». De moment, no es coneix encara la data en què s’obrirà el termini en què les famílies puguin materialitzar les preinscripcions, tot i que és probable que enguany no s’obri fins un cop passada la Setmana Santa.Més de 600 signaturesLa petició iniciada poc més d’una setmana enrere a través de la plataforma Change.org per «poder escollir centre de l’ESO a Reus curs 2018-2019» superava ahir ja les 600 signatures. La proposta la tiraven endavant «un grup de mares i pares de nenes i nens de 6è d’Educació Primària indignats pel que es vol fer a Reus amb la matriculació a l’ESO pel proper curs». Al desenllaç d’una concentració que va dur-se a terme en aquest sentit fa dos dilluns, a la plaça del teatre, i que va forçar una conversa improvisada amb la delegada territorial en aquest àmbit, Immaculada Reguant, el Departament Ensenyament confirmava llavors que el sistema no canviaria perquè «la normativa no ho permet». Finalment, però, i més enllà de fer marxa enrere en la voluntat inicial de l’adscripció única, aquesta serà triple a la zona sud.Dolors Sardà destacava ahir la rellevància «que la comunitat educativa pugui participar en les decisions que es prenguin», en referència al compromís pres per Ensenyament que es realitzaran reunions per escoltar i informar els centres i els pares i mares dels alumnes. I feia valoració del sistema que s’implementarà aquest curs 2018-2019: «Tornem a la doble adscripció a la zona nord, que serà triple per a la zona sud, i garantim així als alumnes una plaça al centre adscrit i un equilibri de l’alumnat als centres públics, que els germans puguin estar al mateix centre i caminem, en definitiva, cap a l’equitat. I en això serà molt important el compromís de la participació de les AMPA en la presa de decisions».La nova adscripció triple a la zona sud de la ciutat té vocació de resoldre, tal com detallava Sardà, la dificultat dels instituts que s’hi localitzen a l’hora absorbir la quantitat d’alumnes procedents de les escoles d’aquest àmbit i que es disposen a iniciar-se a l’ESO.