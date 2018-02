Una empleada de correus, jutjada per llançar cartes a la brossa quan anava beguda el 2008

La dona s’enfronta una pena de tres mesos de presó, una multa de 240 euros i inhabilitació per feina o càrrec públic durant un any

L’Audiència Provincial de Tarragona jutjarà, el proper mes de març, una treballadora de Correus de Reus que va llençar diverses cartes a la brossa durant un servei que va realitzar èbria fa deu anys, al 2008. Segons informa el Diari de Tarragona, la dona s’enfronta a una pena de tres mesos de presó –que es podria substituir per tres mesos de treball per a la comunitat-, una multa de 240 euros i inhabilitació per feina o càrrec públic durant un any.La cartera en qüestió serà jutjada per uns fets que es remunten a 10 anys enrere, concretament al 27 de novembre de l’any 2008. La dona, que treballava a l’oficina de Correus de Reus, realitzava el servei èbria quan va entrar en un bar del carrer Escultor Modest Jané i va demanar una bossa de brossa al propietari. Acte seguit, va posar les més de 100 cartes i la trentena d’impresos que duia per repartir a la bossa i la va llançar en un contenidor proper. Van ser els treballadors del bar qui van recuperar les cartes i van alertar a la Guàrdia Urbana, que va tornar les cartes a l’Oficina de Correus de Reus.Per tots aquests fets, la treballadora va ser expulsada de Correus i va ingressar en un centre de rehabilitació.